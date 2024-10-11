渣打推定息按揭 首兩年或三年3.25厘

【明報專訊】繼匯豐銀行及中銀香港（2388）推出定息按揭後，渣打香港再宣布推出兩年及三年期定息按揭計劃，首兩年或三年固定息率為3.25厘，其後息率以最優惠利率（渣打P為5.875厘）減1.5厘計算。現時上述三大行中，僅中銀及渣打提供兩年期定息按揭計劃，而渣打兩年期定息按揭的的定息期息率，較中銀同期所提供的3.35厘低出0.1厘，而中銀定息期後息率與渣打（中銀P為5.625厘，減去1.25厘）同為4.375厘。