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經濟

渣打推定息按揭 首兩年或三年3.25厘

【明報專訊】繼匯豐銀行及中銀香港（2388）推出定息按揭後，渣打香港再宣布推出兩年及三年期定息按揭計劃，首兩年或三年固定息率為3.25厘，其後息率以最優惠利率（渣打P為5.875厘）減1.5厘計算。現時上述三大行中，僅中銀及渣打提供兩年期定息按揭計劃，而渣打兩年期定息按揭的的定息期息率，較中銀同期所提供的3.35厘低出0.1厘，而中銀定息期後息率與渣打（中銀P為5.625厘，減去1.25厘）同為4.375厘。

其後息率P減1.5厘

假設按揭貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍按揭計劃為3.875厘，每月供款為23,512元。而渣打推出的兩年及三年期定息按揭計劃利率為3.25厘，每月供款較銀行普遍按揭計劃減少1752元或7.5%，每月供款為21,760元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，渣打推出兩款定息按揭計劃具競爭力，息率較現時銀行新做H按及P按計劃按息3.875厘，低出0.625厘。他稱，昨日1個月港元拆息報4.42厘，為連續12個日維持4厘以上水平，現階段拆息仍維持高水平，渣打銀行推出的定按計劃息率相對穩定，用家除可即時節省更多利息開支，亦可鎖定指定年期的息率，減低置業人士利率波動風險。

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