FT：匯控擬重組業務削3億美元成本

整合工商金融與環球銀行業務

匯豐控股拒絕向《金融時報》置評。知情人士指出，合併將減少高層管理層。前任行政總裁祈耀年在2020年公布3年改善回報方案，已公布將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運作模型，消息指兩個部門不少後台業務已經整合，現時當地業務原有各自的商業銀行和投行業務主管，在合併後將只需一名。

歐柏賢（Barry O'Byrne）在本月初調任主管財富管理及個人銀行業務後，目前工商金融業務全球行政總裁一職懸空，消息指其中一個方案是由亞太區聯席行政總裁羅銘哲（Surendra Rosha）主管合併後的工商金融和環球銀行業務，現任資本市場和證券服務主管Patrick George主管資本市場業務。

是次合併可能是艾橋智削減成本計劃的其中部分，今年上半年工商金融，以及環球銀行和資本市場業務開支均按年上升，在艾橋智上任前，匯控高層對削減倫敦中央職能的步伐太慢有所不滿。知情人士指出，重組正在影響各部門士氣，高層正在等待其最終安排。