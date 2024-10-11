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經濟

敲定合併細節 國泰君安海通A股漲停

【明報專訊】國泰君安（2611）與海通證券（6837）的合併重組細節周三晚出爐。國泰君安將向海通股東發行A股及H股換股，每股海通可換0.62股國泰君安，AH股換股比例相同。兩行A股昨日復牌齊升10%漲停，H股股價則曾齊升逾倍，收市時國泰君安及海通證券H股分別升55.07%及95.48%。

國泰君安及海通證券H股昨最多曾分別升127.68%及145.38%，其後升幅收窄。以國泰君安昨收市價12.26元計，海通股東每股按0.62比率換成國泰君安H股，估值驟增至7.6元，比原來海通H股換股定值4.79元大幅溢價58.66%。但計及海通H股昨亦大升至7.09元後，實際溢價收窄至7.19%。A股方面，按國泰君安A股做價16.17元人民幣，按0.62比率換股最新價值已達10.03元人民幣，比海通A股市價9.65元人民幣有溢價3.94%，扭轉比原來定值輕微折讓2.28%局面。

花旗：中國銀河中金等或下一目標

花旗認為，今次合併料帶動海通股價呈現強勢，亦有望帶動其他券商及行業的潛在併購氣氛，料中國銀河（6881）、中金公司（3908）及廣發証券（1776）可能成為大型券商下一個目標。其估計今次由上海國資委推動合併，拯救海通及整合資源，以便內地建立一家新券商或投行巨頭，估計合併後海通業務扭虧機會增加。摩根大通認為，兩家公司AH股的股價將追落後，在消息觸發套利潮下，海通H股短期錄得更大升幅。

相關字詞﹕摩根大通 花旗 海通證券 國泰君安

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