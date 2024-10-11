人行落實互換便利 首期規模5000億

人行昨日公告，SFISF即日起接受符合條件的證券、基金、保險公司申報，工具目的為落實三中全會建立增強資本市場內在穩定長效制要求，促進資本市健康穩定發展。對於創設目的，潘功勝早前解釋，很多機構持有的資產，在現况下流動性較差，通過置換為信用等級和流動性較高的國債、央行票據，將會大幅提升相關機構的資金獲取能力和股票增持能力。他亦對未來擴大規模持開放態度。

基金：保險公司料先使用

Borui Funds Management基金經理Wu Xuan預期，保險公司會是首批使用互換便利，因為它們的股權投資符合人行抵押品要求，當局亦視險資為長期投資主要來源，預計首批公司會在兩三個月內開始使用。

人行主管媒體《金融時報》引述接近人行人士表示，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期，抵押品範圍未來可能會視情况擴大，並指工具操作靈活性表明，未來將有很大發揮空間。報道亦引述業內人士稱，市場非常期待互換便利為資本市場，提供數千億級的新增資金。

是次互換便利與美國2008年金融海嘯，和2020年新冠疫情時推出的定期證券借貸便利（TSLF）類似。官媒《證券時報》引述接近人行人士稱，互換便利不是直接給非銀行金融機構提供資金，不會擴大基礎貨幣政策規模。