明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

憧憬中央再出招 恒指曾彈逾千點 外資掃貨 盈富全日成交365億新高

【明報專訊】港股兩日跌近2500點後，昨於長假期前夕反彈最多近千點，人行落實增強資本市場操作便利，人行主管的《金融時報》放風，財政部周六公布措施料包括發行特別國債，重燃市場對財政措施刺激市場的預期。恒指昨收報21,251點，升614點，重上21,000點關口，成交金額進一步減至3253億元。但北水淨流入增至過百億元，內銀、內險、內需股普遍上升，ATMXJ同反彈。盈富基金（2800）成交額365億元創新高，獨佔大市逾一成的成交，分析相信是低置港股的外資長倉基金部署增持的信號。

隔晚美股再創新高，加上人行出招向股市投資者提供資金，恒指昨高開408點後升幅迅即擴大至逾700點，但A股升幅收窄亦令港股升勢收斂。午後隨A股走勢好轉，恒指最多急升985點，高見21,622點，收市仍升逾600點。國指升255點或3.5%，收報7620點，科指升95點或2.1%，收報4736點。北水南下合計淨流入105.57億元，終止單日流出。今日是重陽節假期，港股本周只有4日市，總結全個星期，恒指累跌1484點。

北水轉淨流入逾百億

內地據報要求密切關注理財產品贖回規模，上證、滬深300收市升幅收窄至1.3%及約1.1%，深成指倒跌0.37%，創業板指數跌近3%，兩市成交合計縮減逾兩成至2.14萬億元人民幣。

科技股普遍上升（見表），美團（3690）升5%，京東（9618）升3.4%，阿里巴巴（9988）升2.8%，小米（1810）升1.9%，騰訊（0700）升1%。內銀、內險股齊彈，建行（0939）升4.9%，工行（1398）、中行（3988）、農行（1288）、招行（3968）升3%至4%，平保（2318）升近6%，中壽（2628）升4.7%；內需股做好，華潤啤酒（0291）升10.4%，為升幅最大藍籌，海底撈（6862）升近6%，周大福（1929）、安踏體育（2020）升約5%，李寧（2331）升3.4%。

據報中歐將繼續就電動車反補貼案磋商，汽車股齊做好，比亞迪（1211）升4.4%，吉利（0175）升9.3%，小鵬（9868）升8%。

黃國英：資金轉追政策股高息股

黃國英資產管理董事黃國英表示，雖然長假期在即，但昨日港股的表現反映投資者對財政部周六記者會仍有憧憬，不過資金追捧的對象已由之前的券商股，轉為政策股如中交建（1800）及高息周期性股如中石油（0857）、兗礦能源（1171）等，相信與市場預期會出台一些刺激經濟的政策有關。至於盈富錄得365億元高成交，他認為明顯是外資基金買入，但相信是一直低配兼不太熟悉港股的資金出手，可能見港股近期氣氛暢旺而跟風買港股，「如果對港股有認識的都會選擇個股而不是盈富」。

資深股評人郭思治表示，港股今次升浪由政策及資金推動，中央顯然想透過政策刺激經濟，估計政策有延續性。若周六財政部推出有利民生的政策，相信下周港股進一步上升。

明報記者

上 / 下一篇新聞