憧憬中央再出招 恒指曾彈逾千點 外資掃貨 盈富全日成交365億新高

隔晚美股再創新高，加上人行出招向股市投資者提供資金，恒指昨高開408點後升幅迅即擴大至逾700點，但A股升幅收窄亦令港股升勢收斂。午後隨A股走勢好轉，恒指最多急升985點，高見21,622點，收市仍升逾600點。國指升255點或3.5%，收報7620點，科指升95點或2.1%，收報4736點。北水南下合計淨流入105.57億元，終止單日流出。今日是重陽節假期，港股本周只有4日市，總結全個星期，恒指累跌1484點。

北水轉淨流入逾百億

內地據報要求密切關注理財產品贖回規模，上證、滬深300收市升幅收窄至1.3%及約1.1%，深成指倒跌0.37%，創業板指數跌近3%，兩市成交合計縮減逾兩成至2.14萬億元人民幣。

科技股普遍上升（見表），美團（3690）升5%，京東（9618）升3.4%，阿里巴巴（9988）升2.8%，小米（1810）升1.9%，騰訊（0700）升1%。內銀、內險股齊彈，建行（0939）升4.9%，工行（1398）、中行（3988）、農行（1288）、招行（3968）升3%至4%，平保（2318）升近6%，中壽（2628）升4.7%；內需股做好，華潤啤酒（0291）升10.4%，為升幅最大藍籌，海底撈（6862）升近6%，周大福（1929）、安踏體育（2020）升約5%，李寧（2331）升3.4%。

據報中歐將繼續就電動車反補貼案磋商，汽車股齊做好，比亞迪（1211）升4.4%，吉利（0175）升9.3%，小鵬（9868）升8%。

黃國英：資金轉追政策股高息股

黃國英資產管理董事黃國英表示，雖然長假期在即，但昨日港股的表現反映投資者對財政部周六記者會仍有憧憬，不過資金追捧的對象已由之前的券商股，轉為政策股如中交建（1800）及高息周期性股如中石油（0857）、兗礦能源（1171）等，相信與市場預期會出台一些刺激經濟的政策有關。至於盈富錄得365億元高成交，他認為明顯是外資基金買入，但相信是一直低配兼不太熟悉港股的資金出手，可能見港股近期氣氛暢旺而跟風買港股，「如果對港股有認識的都會選擇個股而不是盈富」。

資深股評人郭思治表示，港股今次升浪由政策及資金推動，中央顯然想透過政策刺激經濟，估計政策有延續性。若周六財政部推出有利民生的政策，相信下周港股進一步上升。

明報記者