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富蘭克林鄧普頓Jim Harvey：美1.3萬億美元財策挺經濟 建造業旺

【明報專訊】中央政府近日出台不少促進內地經濟增長措施，兩周前貨幣政策發力後，周六早上將舉行記者會，由財政部長藍佛安講解「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」情况。其實全球最大經濟體的美國近年同樣積極以財政政策推動經濟增長，富蘭克林鄧普頓旗下銳思投資基金經理Jim Harvey在專訪中表示，美國總統拜登先後簽署通過《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act, IRA）、《基礎設施投資和就業法》（Infrastructure Investment and Jobs Act）及《晶片與科學法案》（The CHIPS and Science Act） ，政府未來10年料投資約1.3萬億美元於相關基建，目標是支持製造業發展，因此目前當地建造業興旺，亦為美國小型股帶來重大投資機會。

料美年底前減息0.5厘或更多

富蘭克林鄧普頓旗下銳思投資基金經理Jim Harvey本周日及周一從美國來港，向投資者介紹美國小型股的投資機會，其間接受專訪，詳細解釋當地貨幣政策及財政政策的最新變化如何有利於小型股。Harvey分析，由於美國小型股較大型股與本土經濟更息息相關，「即使他們不是世界著名企業，卻是美國經濟的骨幹」，而且負債比率往往亦較高，因此更受惠聯儲局減息。事實上，自從7月開始市場對減息憧憬升溫，小型股已開始跑贏大型股（見圖），故他對聯儲局上月減息0.5厘亦不感意外。

向前望的話，Harvey預測，美聯儲在今年底前料減息0.5厘或更多，明年還會繼續減息，中長期而言，聯邦基金利率上端會由現時的5厘回落到3厘至4厘，認為這是正常的利率水平，令資金成本回復正常，促進經濟正常運作。

製造業回流 美須傳統新興基建配合

他表示：「2008年金融海嘯後我們經歷長達逾10年的低息環境，2020年疫情爆發後息率更跌至零水平，這些都是不正常的情况。作為比較，我們現在正邁向正常的利率水平，原因是經濟亦已回復正常。」

Harvey續說，歷史數據亦顯示，在美聯儲開始減息後的3至12個月，小型股往往會跑贏大型股。

除了受惠減息外，Harvey認為，更重要的是美國小型股受惠於「回流」（reshoring），這意味製造業重返美國，「製造業回流美國屬大勢所趨，當中包括汽車、汽車零件等，而更重要的是晶片製造。」

美積極興建數據中心 配合AI發展

製造業近年回流美國，當然並非天上掉下來的餡餅，據Harvey分析，美國總統拜登先後簽署通過《通脹削減法案》、《基礎設施投資和就業法》及《晶片與科學法案》後，政府在未來10年料投資約1.3萬億美元於相關基建。Harvey稱：「這些都是長達10年的投資大計，目前只是開支初期，因此美國很多基建正在如火如荼動工，當中包括有道路、橋樑及隧道等傳統基建，以及晶片生產基地等新興基建，這些投資明顯有利於當地工業股及科技股。」

談到美國科技股及晶片股，Harvey表示，不論大型股或小型股也好，目前難有其他公司是可以與微軟（美：MSFT）或Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等在人工智能（AI）領域正面競爭，對於小型股來說，商機是為這些科網龍頭股提供所需要的產品及服務，例如提供生產晶片所需的設備及營運數據中心的配套，以美國人的說法，便是在科網龍頭股向AI此金山掘金時，小型股提供他們所需要的開採工具（picks and shovels）。

明年盈利增長料超大型股 美小型股股價續跑贏

Harvey就美國小型股如何提供營運數據中心的配套有詳細說明：「目前美國出現興建高容量數據中心的繁榮期（there's a boom in building high powered data centers in The United States today），原因是AI需要很強的運算及數據儲存能力，因此對相關設施需求很大。電力供應商、光纖及網絡生產商，以至數據中心降溫設施供應商等，即使是小型股，其產品及服務需求亦增長強勁。」

總結是次專訪時，Harvey表示，在今年7月美國小型股開始跑贏大型股前，此前13年均是由大型股跑贏小型股，2023年至今年上半年更是由4、5隻大型科技股主導大市升勢，此情况屬不健康及難以持續，現時亦終於回歸常態。

Harvey強調，美國大型科技股也是依靠小型公司才能生存（US big tech relies on smaller companies to survive），料隨着他上述分析的貨幣政策、財政政策及宏觀環境轉變，美國小型股明年盈利增長料高於大型股，因此股價亦可望繼續跑贏大型股，此趨勢更有機會在未來10年維持，銳思投資作為美國小型股專家，每年均就此進行與上市公司管理層進行數以百次探訪或會議，並且日常亦可以保持聯絡，以了解其最新發展情况，相信可以把握到有關投資機會。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

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