「忍者龜之父」家族2.48億沽Altadena House

近5年屋苑首宗二手成交

Altadena House位於山頂白加道27號，今次成交單位為一個中層複式戶，實用4201方呎，4房間隔，上月2.48億元易手，實呎59,034元。資料顯示，陳大河1997年購入該物業，其後陳大河2020年離世後，物業成為遺產貨。事實上，1974年落成的Altadena House，只設18伙，全為複式戶，過往成交一向不多。資料顯示，屋苑對上一宗二手成交，於2019年10月錄得，當時嘉頓公司家族成員以2.45億元售出一個實用4073方呎的低層複式戶，實呎60,152元。換言之，今次易手單位，呎價與疫情前水平相若。

名城複式3368萬沽 3年來最大宗成交

此外，市場亦有部分特色單位成交。市場消息稱，大圍名城3期3座頂層特色戶，實用1552方呎，複式連天台設計，4房1套間隔，以約3368萬元售出，實呎21,701元，為名城1至3期自2021年中逾3年來最大宗成交。資料顯示，屋苑同期數2座頂層同面積單位，2019年曾以3604萬元售出，即現時成交價較5年前低約7%。今次沽貨之原業主2012年2443.7萬元一手購入，帳面獲利924.3萬元或38%。

另香港置業分行首席聯席董事陳志東稱，減息效應持續，加上本港2月底時全面「撤辣」，吸引內地人來港購買物業，其中柯士甸站The Austin 2座極高層戶，實用980方呎，3房1套連儲物室間隔，向南享海景，獲內地客以3038萬元連車位承接，實呎3.1萬元。原業主2013年12月約2525.8萬元一手購入單位，及後以195萬元購入車位，合共作價2720.8萬元，帳面獲利約317.2萬元或12%。