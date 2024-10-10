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經濟

香港地產

會德豐今年累沽1444伙套現近158億

【明報專訊】綜合市場資訊，本月至今整體一手成交已累錄約790宗之際，多個新盤正部署出擊。會德豐地產旗下已屆現樓的藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE，昨日向傳媒開放現樓示範單位。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO、KOKO MARE現階段主力推售向維港海景的兩房戶，實用426至489方呎，本月13日起先推出8伙招標，截標日期為12月31日。

黃光耀續稱，今年至今集團已累售1444伙、套現總額達157.8億元。另同系將軍澳日出康城PARK SEASONS，明天展開新一輪銷售推出158伙；整個SEASONS系列今年初開售至今累沽850伙，套現53.4億元。

另一方面，兩個九龍新盤有機會短兵相接，華懋與市建局合作、樓花期長約8個月的長沙灣東京街瑜悅，已上載樓書；項目提供198伙，設於荃灣如心廣場展銷廳的籌備工作已完成，短期內向傳媒開放。

瑜悅上樓書 最快下周開價

華懋銷售總監封海倫表示，瑜悅最快下周開價，涉不少於50伙，將以「好合理」的價錢登場。樓書資料顯示，瑜悅提供的單位，實用312至594方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中1房戶佔132伙或67%。可留意是，項目沒有鋪設煤氣或石油氣喉管，意味不能明火煮食。

連方I快將入伙 短期開現樓

正部署開售大埔馬窩全新大盤的萬科香港，旗下鄰近港鐵深水埗站的連方I，已獲批入伙紙，將展開交樓程序，昨開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀，短期內向公眾開放。萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方系列自2022年底推出至今累沽約170伙、套現13.5億元。

滙都I推30伙增10%折扣

新界方面，泛海（0129）元朗洪水橋滙都I 修訂價單，為指定30伙1房及兩房單位，推出精選單位折扣，增加額外10%折扣；以買家使用120天現金付款計，原先最高折扣14.5%，目前最高折扣為24.5%，折實呎價9806元起，此批單位定於周六發售。

相關字詞﹕滙都I 連方I 瑜悦 會德豐地產 KOKO MARE KOKO ROSSO

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