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經濟

香港地產

Blue Coast II折實均呎2.15萬 低半年前1期2% 兩房折實921萬入場

【明報專訊】繼新地（0016）啟德天璽‧天後，市場另一矚目大盤、長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨公布首批價單，涉及128伙，折實均呎21,526元，較今年3月項目第1期首批折實均呎21,968元略低約2%，暫為港島南岸已落成或推售項目中折實均呎最低樓盤。項目兩房戶折實921.4萬元入場，而設於紅磡置富都會商場的全新示範單位，將於明日、即重陽節假期中午起對外開放，並於同日開始收票。

明報記者 江俊洋

長實執行董事趙國雄形容，Blue Coast II開價為「食糊價」，指樓市及經濟開始恢復，市場等待「食糊」，所謂「有糊唔食，罪大惡極」。今期整體單位定價較Blue Coast稍高，不過仍較他早前所指項目每方呎成本價2.8萬元為低。他坦言目前仍以蝕本價推盤，而集團一向對旗下項目首推單位均有折讓，日後加推單位將會提價，冀市場氣氛好轉後「慢慢追返條數」。對於樓價走勢，他指今年樓價至今已跌約7%，認為今季樓價會有3%至5%升幅，惟全年樓價仍將下跌。

重陽節開始收票 兼開放示範單位

Blue Coast II首張價單只推出第5座兩房及3房1套單位，分別為78伙及50伙，實用485至781方呎，定價1071.4萬至2188.5萬元、呎價22,091至28,022元，發展商提供3種付款方法，較上一期兩種付款方法多，其中120 PLUS付款計劃的最高折扣率為14%，全批單位折實價由921.4萬至1882.1萬元、折實均呎18,998至24,099元。若買家選用上述付款計劃，並於本月31日或之前簽署臨約，成交期可延長至150日。值得留意，上一期Blue Coast 最高折扣率達15%，即今次最高折扣率少1個百分點。

今批折實價及呎價最低單位均為第5座7樓G室，屬實用面積485方呎兩房間隔，折實價921.4萬元、呎價18,998元；而折實樓價低於1000萬元的單位佔18伙，單位主要來自第5座7至27樓G室的兩房戶，該批單位主要向東，預料外望興建中的港島南岸第6期樓景。

事實上，今年4月初開售的Blue Coast，當時乘樓市「撤辣」之勢，首輪開售422伙累收逾2.8萬票，一度成為今年票王，開賣8日內售出逾540伙，套現逾100億元。該期迄今累售571伙，佔該期數642伙約89%，總成交金額逾108億元。

揚海兩房戶錄兩度撻訂

同屬港島南岸、港鐵及嘉里（0683）等合作的揚海，卻有單位兩度交易均告吹收場，第1B座22樓F室，實用464方呎兩房戶，曾於2021年9月1628.43萬元售出，今年1月首次撻大訂，同月再以1318.25萬元、呎價逾2.8萬元售出。

據成交記錄冊顯示，新買家簽署正式買賣合約後，最終於近日取消交易料撻大訂，已支付5%訂金料遭發展商沒收，涉約66萬元。

相關字詞﹕揚海 長實 港島南岸 趙國雄 Blue Coast II 新盤

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