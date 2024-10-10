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經濟
2024年10月10日星期四
股市最前線
恒指未止跌 高低波幅逾1200點 午後曾借財政部記招消息反彈 A股近全日低位收市
瑞銀：更明確支持措施 料本月後期透露
大摩：國慶黃金周內房銷售按年增39%
彭博：碧桂園未能如期獲債權人支持重組
港大升今年港GDP增長預測至2.6%
合併協議：0.62股國泰君安換1股海通
楊協成首披露維他奶持股逾5% 斥資逾億增持 成第三大股東
港航12月中開通仙台航線 每周3班
Expedia：亞洲四成受訪者優先花錢旅行
台積電上月收入按年升近四成
內媒：理想擬在港設晶片研發中心
大摩料第3季澳門博企EBITDA跌8%
廉署推《銀行業誠信約章》 金管局銀公支持
波音被標普列負面觀察名單 跟工會談判破裂 料今年100億美元現金流出
美司法部交文件 提供分拆Google等選項
中東局勢有望緩和 美股三大指數午夜前做好
張兆聰：中廣核礦落後 設局安全可吼
港元定存PAO Bank1個月年利率4厘
澳元定存高息精選
技術取勝：宏橋20天線料有支持
劉思明：股市大上大落 入市宜低吸指數ETF
周顯：公司上市「披露為本」最好
湯文亮：銀行股沒大升有因
Blue Coast II折實均呎2.15萬 低半年前1期2% 兩房折實921萬入場
會德豐今年累沽1444伙套現近158億
皇第連沽兩伙共涉6億 呎價逾6萬
「忍者龜之父」家族2.48億沽Altadena House
減息前8月普通話拼音買家按月增3%
富蘭克林鄧普頓Jim Harvey：美1.3萬億美元財策挺經濟 建造業旺
港元定存PAO Bank1個月年利率4厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見4厘，為PAO Bank港元定期存款年利率
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恒指未止跌 高低波幅逾1200點 午後曾借財政部記招消息反彈 A股近全日低位收市
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