明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

波音被標普列負面觀察名單 跟工會談判破裂 料今年100億美元現金流出

【明報專訊】波音（美：BA）勞資談判再度破裂，已持續接近4周的工潮仍未有解決迹象。波音已撤回向3.3萬員工提供的薪酬方案，並表示沒有計劃與工會代表進一步談判。由於持續罷工增加了波音的財務風險，評級機構標準普爾周二將波音的信用評級列入負面觀察名單，使波音信評面臨降至垃圾級的風險。波音股價早段跌逾2%，今年以來股價暴跌四成。

標普將波音的信用評級列入負面觀察名單，意味若波音的罷工持續，令生產受阻、成本增加，妨礙現金流生產，其評級下降的風險將會增加。標普目前給予波音的信用評級為「BBB-」，是最低的投資級別。倘被降至垃圾級別，將面臨比投資級別企業更高的借貸成本。穆迪評級上月表示，波音有40億美元的債務將於明年到期，並有80億美元的債務將於2026年到期。

年內股價挫四成

標普指出，今次大罷工加劇了波音的財務風險，估計波音今年將面臨約100億美元現金流出，可能需要進行融資，預計波音未來一兩年內，仍面臨高於預期的現金使用和債務。路透引述知情人士稱，波音正考慮透過發行普通股等方式籌集資金，以避免評級下降。消息指高盛、摩根大通、美銀及花旗過去數周已向波音提出多種融資方案，包括發行強制性可轉換債券及優先股等。彭博社指出，可轉換債券等混合債（hybrid bonds，同時具備股票及債券性質的證券）可被評級機構視為股本，不會像傳統債券般增加負債，對現有股東的影響較為溫和。此外，銀行方面已開始建立「影子帳簿」，以評估投資者對這些證券的興趣。分析師估計，波音需融資100億至150億美元維持評級。

上月包括標普在內三大評級機構均警告，若波音西岸廠房的罷工持續，可能會導致波音的信用評級下降。若波音的評級被兩家或以上的評級機構降至垃圾級別，企業債券往往會被剔出高級別的企業債券指數，促使投資者沽出債券，令未來融資成本大增。

倘信評降至垃圾級 未來融資成本增

自2019年以來，波音一直錄得年度虧損。波音的737 MAX 8客機在2018及19年接連發生兩宗墜機空難，觸發MAX機型全球停飛。雖然該機型由2020年底陸續在不同地區復飛，但波音已累積大量虧損。至今年1月初，一架波音737 MAX 9客機發生半空「甩門」事故，導致美國聯邦航空管理局（FAA）限制其產量。由2019年次季MAX機停飛以來，直至發生「甩門」事故的今年首季，波音的核心營業虧損累計達319億美元。

標普表示，儘管波音採取了一系列節省成本措施，但這次罷工每月對波音造成的損失仍超過10億美元。標普仍預計，波音明年的自由現金流轉為正值，但警告這預測「對與停工相關的成本上升，愈來愈敏感」。

波音與其最大工會在周一至周二舉行的最新一輪談判破裂，沒有迹象顯示工潮短期內得到解決。波音商用飛機負責人Stephanie Pope發聲明稱，工會的要求「無法商量」。波音工會尋求4年內加薪40%，並恢復10年前合約所取消的退休金福利。

工會超過90%會員在9月投票否決波音提出4年內加薪25%的建議，並展開罷工。波音其後建議為工人加薪30%，並恢復績效獎金，但未獲工人接納。在新一輪談判破裂後，波音指工會未有認真考慮新的建議。工會表示，波音仍堅持以上月提出的不可接受方案進行談判。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕融資 罷工 垃圾級別 負面觀察名單 信用評級 標準普爾 波音

上 / 下一篇新聞