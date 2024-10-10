波音被標普列負面觀察名單 跟工會談判破裂 料今年100億美元現金流出

標普將波音的信用評級列入負面觀察名單，意味若波音的罷工持續，令生產受阻、成本增加，妨礙現金流生產，其評級下降的風險將會增加。標普目前給予波音的信用評級為「BBB-」，是最低的投資級別。倘被降至垃圾級別，將面臨比投資級別企業更高的借貸成本。穆迪評級上月表示，波音有40億美元的債務將於明年到期，並有80億美元的債務將於2026年到期。

年內股價挫四成

標普指出，今次大罷工加劇了波音的財務風險，估計波音今年將面臨約100億美元現金流出，可能需要進行融資，預計波音未來一兩年內，仍面臨高於預期的現金使用和債務。路透引述知情人士稱，波音正考慮透過發行普通股等方式籌集資金，以避免評級下降。消息指高盛、摩根大通、美銀及花旗過去數周已向波音提出多種融資方案，包括發行強制性可轉換債券及優先股等。彭博社指出，可轉換債券等混合債（hybrid bonds，同時具備股票及債券性質的證券）可被評級機構視為股本，不會像傳統債券般增加負債，對現有股東的影響較為溫和。此外，銀行方面已開始建立「影子帳簿」，以評估投資者對這些證券的興趣。分析師估計，波音需融資100億至150億美元維持評級。

上月包括標普在內三大評級機構均警告，若波音西岸廠房的罷工持續，可能會導致波音的信用評級下降。若波音的評級被兩家或以上的評級機構降至垃圾級別，企業債券往往會被剔出高級別的企業債券指數，促使投資者沽出債券，令未來融資成本大增。

倘信評降至垃圾級 未來融資成本增

自2019年以來，波音一直錄得年度虧損。波音的737 MAX 8客機在2018及19年接連發生兩宗墜機空難，觸發MAX機型全球停飛。雖然該機型由2020年底陸續在不同地區復飛，但波音已累積大量虧損。至今年1月初，一架波音737 MAX 9客機發生半空「甩門」事故，導致美國聯邦航空管理局（FAA）限制其產量。由2019年次季MAX機停飛以來，直至發生「甩門」事故的今年首季，波音的核心營業虧損累計達319億美元。

標普表示，儘管波音採取了一系列節省成本措施，但這次罷工每月對波音造成的損失仍超過10億美元。標普仍預計，波音明年的自由現金流轉為正值，但警告這預測「對與停工相關的成本上升，愈來愈敏感」。

波音與其最大工會在周一至周二舉行的最新一輪談判破裂，沒有迹象顯示工潮短期內得到解決。波音商用飛機負責人Stephanie Pope發聲明稱，工會的要求「無法商量」。波音工會尋求4年內加薪40%，並恢復10年前合約所取消的退休金福利。

工會超過90%會員在9月投票否決波音提出4年內加薪25%的建議，並展開罷工。波音其後建議為工人加薪30%，並恢復績效獎金，但未獲工人接納。在新一輪談判破裂後，波音指工會未有認真考慮新的建議。工會表示，波音仍堅持以上月提出的不可接受方案進行談判。

（綜合報道）

[國際金融]