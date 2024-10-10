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經濟

大摩料第3季澳門博企EBITDA跌8%

【明報專訊】濠賭股將派第三季成績表，摩根士丹利發表報告，預測第三季六大博企的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按季跌8%，加起來只有17.1億美元，並料跌勢延續至年底。

該行維持對永利EBITDA預測，澳博會好過原本預測，其他會較預期差。濠賭股股價昨日個別發展，澳門博彩（0880）及新濠國際（0200）均逆市做好，跑贏大藍籌金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）。

料跌勢延續至年底

摩根士丹利指出，濠賭股在獲價值重估，加上10月訪澳數據強勁等因素，股價在過去1個月已經上升51%，不過共識的EBITDA水平則見下跌，料第三季的EBITDA會按季跌8%，比第二季度EBITDA按季跌3%還要差，料2024及2025年度的季度EBITDA還會陸續呈現按季負增長。

大摩料6家博企的第三季度EBITDA共17.1億美元，當中澳博錄得的EBITDA增幅最大，料按季增長10%至10.04億港元。至於錄得最大按季跌幅的料為美高梅中國（2282），料按季跌20%，只有17.73億港元；跌幅最小的為永利澳門（1128），按季跌1%，料達2.39億美元。進入第四季，大摩料銀河娛樂的EBITDA有較大下跌風險。

澳博EBITDA增幅料最大

在昨日跌市中，濠賭股呈現個別發展，當中澳博升幅最大，全日升2.39%；新濠國際亦升1.57%。兩者升幅跑贏位列藍籌的銀河娛樂及金沙中國，前者昨日升0.39%，後者則跌2.51%，為股價跌幅最大的六大博彩企業。

此外，澳門英文雜誌《Macau Business》引述新濠國際兼旗下新濠博亞（美：MLCO）主席何猷龍指出，隨着新濠博亞更換管理層、進行新投資、回復盈利及減債10億美元，已經重新回復至競爭模式。

何猷龍：新濠博亞回復至競爭模式

他續稱，在疫情後，新濠博亞的淨負債曾升至70億美元，要維持聘用員工同時，亦要兼顧塞浦路斯新項目發展，對他及新濠博亞皆是3年的漫長黑暗時期。他說經此一役，現時澳門、菲律賓及塞浦路斯的生意回復穩定，淨負債已降至60億美元。

他強調，無意進軍歐洲市場，並認為塞浦路斯項目已可以接觸當地市場，亦相信進軍斯里蘭卡的輕資產模式，適合他們發展中東及新興市場。

相關字詞﹕何猷龍 美高梅中國 永利澳門 銀河娛樂 金沙中國 新濠國際 澳門博彩 摩根士丹利

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