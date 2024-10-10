明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港航12月中開通仙台航線 每周3班

【明報專訊】繼大灣區航空和香港快運宣布開日本仙台航線後，香港航空昨公布將於今年12月18日開通來往香港與日本仙台的新航線，每周提供3班。

另外，公司於冬季開始，增加往來北海道札幌的航班至每日1班，以及往返東京成田的航班至每日5班。

冬季增飛札幌東京航班

航班詳情方面，前往仙台的航班號碼為HX584，起飛時間是早上9時35分，抵達時間是下午2時35分；前往香港的航班號碼為HX585，起飛時間是下午3時35分，抵達時間是晚上8時，來往航班的運作班次均為每周一、三及六。

比較3家航空公司仙台定期航線首航日子，大灣區航空最早啟航，其原本以包機形式營運的仙台航線於今年12月7日轉為定期航班；最遲則是香港快運，旅客需等待至明年1月17日才可直飛仙台。不過，這兩家公司的仙台航線每周提供4班，香港航空每周提供3班，暫時亦沒有推出限時優惠吸客。

至於來回仙台機票價格，假設旅行日期為明年1月18日至1月25日，包一件20公斤寄艙行李，截至昨晚，香港航空票價是2750元，大灣區航空是2958元。

香港快運由於周六沒班次，故改由1月19日至1月26日，其票價則是3090元。

東瀛遊伙大灣區航空推包機航線

另外，本報從旅行社東瀛遊官網留意到大灣區航空與其合辦包機航線，將於聖誕節期間12月21日、23日至27日由香港直飛日本札幌，惟回程會由札榥飛往東京成田機場加油，再返回香港。

相關字詞﹕札幌 仙台航線 香港快運 大灣區航空 香港航空

上 / 下一篇新聞

恒指未止跌 高低波幅逾1200點 午後曾借財政部記招消息反彈 A股近全日低位收市
恒指未止跌 高低波幅逾1200點 午後曾借財政部記招消息反彈 A股近全日低位收市
瑞銀：更明確支持措施 料本月後期透露
瑞銀：更明確支持措施 料本月後期透露
大摩：國慶黃金周內房銷售按年增39%
大摩：國慶黃金周內房銷售按年增39%
彭博：碧桂園未能如期獲債權人支持重組
彭博：碧桂園未能如期獲債權人支持重組
港大升今年港GDP增長預測至2.6%
港大升今年港GDP增長預測至2.6%
合併協議：0.62股國泰君安換1股海通
合併協議：0.62股國泰君安換1股海通
楊協成首披露維他奶持股逾5% 斥資逾億增持 成第三大股東
楊協成首披露維他奶持股逾5% 斥資逾億增持 成第三大股東
Expedia：亞洲四成受訪者優先花錢旅行
Expedia：亞洲四成受訪者優先花錢旅行
台積電上月收入按年升近四成
台積電上月收入按年升近四成
內媒：理想擬在港設晶片研發中心
內媒：理想擬在港設晶片研發中心
大摩料第3季澳門博企EBITDA跌8%
大摩料第3季澳門博企EBITDA跌8%
廉署推《銀行業誠信約章》 金管局銀公支持
廉署推《銀行業誠信約章》 金管局銀公支持
波音被標普列負面觀察名單 跟工會談判破裂 料今年100億美元現金流出
波音被標普列負面觀察名單 跟工會談判破裂 料今年100億美元現金流出
美司法部交文件 提供分拆Google等選項
美司法部交文件 提供分拆Google等選項
中東局勢有望緩和 美股三大指數午夜前做好
中東局勢有望緩和 美股三大指數午夜前做好
張兆聰：中廣核礦落後 設局安全可吼
張兆聰：中廣核礦落後 設局安全可吼
港元定存PAO Bank1個月年利率4厘
港元定存PAO Bank1個月年利率4厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：宏橋20天線料有支持
技術取勝：宏橋20天線料有支持
劉思明：股市大上大落 入市宜低吸指數ETF
劉思明：股市大上大落 入市宜低吸指數ETF
周顯：公司上市「披露為本」最好
周顯：公司上市「披露為本」最好
湯文亮：銀行股沒大升有因
湯文亮：銀行股沒大升有因
Blue Coast II折實均呎2.15萬 低半年前1期2% 兩房折實921萬入場
Blue Coast II折實均呎2.15萬 低半年前1期2% 兩房折實921萬入場
會德豐今年累沽1444伙套現近158億
會德豐今年累沽1444伙套現近158億
皇第連沽兩伙共涉6億 呎價逾6萬
皇第連沽兩伙共涉6億 呎價逾6萬
「忍者龜之父」家族2.48億沽Altadena House
「忍者龜之父」家族2.48億沽Altadena House
減息前8月普通話拼音買家按月增3%
減息前8月普通話拼音買家按月增3%
富蘭克林鄧普頓Jim Harvey：美1.3萬億美元財策挺經濟 建造業旺
富蘭克林鄧普頓Jim Harvey：美1.3萬億美元財策挺經濟 建造業旺