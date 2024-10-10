楊協成首披露維他奶持股逾5% 斥資逾億增持 成第三大股東

明報記者 陳偉燊

遠東機構由信和置業（0083）主席黃志祥的胞弟黃志達打理，與尖沙咀置業（0247）、信置及信和酒店（1221）同屬黃氏家族旗下企業。

三菱日聯同日減持維他奶

根據黃志達的披露顯示，以遠東機構、楊協成及黃志達為首的家族辦公室旗下Kuang Ming Investments Pte Ltd（下稱Kuang Ming），於10月7日以每股均價6.2819元增持維他奶307.4萬股，涉資1931.06萬元，其於維他奶持股因此由4.94%增至5.22%。當中歸遠東機構及持股54.08%的楊協成於維他奶持股有1731.2萬股，佔1.61%股權；Kuang Ming則持有維他奶3873.4萬股，佔3.61%股權。

資料亦顯示，同日三菱日聯金融以每股均價5.5912元減持維他奶740萬股，套現4137.49萬元。完成減持後，三菱日聯持股由8.51%降至7.82%，名列第二大股東。維他奶主席羅友禮等名義為首家庭成員持股達16.26%，維持大股東地位。

值得留意是，楊協成於昨早開市前在新加坡交易所發公告指出，其由10月份至今（昨日）在市場內用現金每股均價5.8849元購入維他奶1769.8萬股，總代價1.036億元，持股進一步增至2.04%。按10月8日止加權均價5.995元計該批維他奶持股值1.055億元。

楊協成指增持維他奶符合投資亞洲地區領導性的企業之政策，料有助提升在內地和香港的飲料廠房生產業務，又明言不時考慮進一步作類似投資。由於楊協成公告所載持股多於港交所披露的持股水平，一般預料其續在港交所更新維他奶持股水平。

稱助提升內地與港飲料業務

楊協成2023年報顯示，信置在楊協成持股4.3%，在信置任職副主席的黃永光為其主席兼非執行董事。楊協成昨日市值為20.85億港元，其2023年度盈利亦只有近4000萬港元，均比維他奶的市值64.8億元，及今年3月底止年度盈利1.16億元為小（見表）。楊協成營業額中，分別有45%及23%來自馬來西亞及新加坡，中國佔8%（見圖）。