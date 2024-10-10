港大升今年港GDP增長預測至2.6%

港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目，昨日發表高頻度經濟預測，預期就業市場持續緊張，料本港全年失業率續會維持在3%水平。綜合消費物價指數第四季料為2.3%，較第三季估計數放緩0.2個百分點，全年通脹按年上升2%。GDP個別分項方面，私人消費開支第四季料按年下跌0.5%，較估計的第三季跌幅收窄0.3個百分點，全年下跌0.4%；投資總額按年跌3.7%，較第三季擴大0.4個百分點，全年下跌0.3%。

進出口方面，上半年表現好過預期的貨品出口第四季料按年增5.1%，增幅按季收窄2.8個百分點，全年料增6.8%，貨品進口第四季料增2%，全年增3.1%。包括反映旅客訪港等項目的服務輸出第四季按年升5.7%，全年升5.1%；包括港人外遊的服務輸入第四季按年增10.3%，全年增12.9%。

中東局勢升溫 影響外部需求

港大表示，訪港旅客人數持續上升，今年8月份旅客人數按年上升9.2%，帶動旅遊業相關的香港服務出口。雖然美國聯儲局已啓動減息周期，結束自2022年3月以來11次的加息，但中東局勢持續升溫，為香港的外部需求帶來很大的不確定因素，將局限今年第四季外貿的上升動力。