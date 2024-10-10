大摩：國慶黃金周內房銷售按年增39%

大摩表示，其追蹤的主要內房在黃金周錄得強勁銷售，顯示整體內房銷售很可能錄中雙位數按月升幅，以及按年跌幅將大幅收窄，且國企內房更可能具潛在升幅。在一眾內房中，華潤置地（1109）、綠城（3900）、中海外（0688）、建發（1908）及越秀地產（0123）的銷售表現最強勁（見表），認為是由於這些公司土儲質素較佳，以及在一線及強二線城市有較多新的可售資源。

潤地綠城中海外等表現最勁

同時，大摩預期強勁勢頭短期內可能持續，因中央政治局近期史無前例為樓市「止跌回穩」定調，將支持未來數周樓市銷售，且據該行的調查，住宅市場景氣回升的一些正面信號，包括銷售中心和地產代理公司的到訪量強勁；在多個高線城市中，賣樓人士將其掛牌賣價提高；部分發展商降低折扣。不過該行仍認為，協調政策的實施和宏觀經濟的復蘇是銷售及樓價持續改善的關鍵，故仍需觀察。

另一家投行瑞銀表示，根據其追蹤報告今年國慶黃金周30個城市新房銷售按年跌幅收窄至跌17%，當中一線城市的新房成交由9月按年下跌32%，回升至增長16%；二線城市跌幅受惠於氣氛回復及主要城市政策放寬，新房成交跌幅由按年跌43%，收窄至按年跌9%；三線城市則再轉弱，由按年跌17%轉至更弱按年跌49%。

瑞銀稱，由於黃金周假期的房地產交易量較少，可能需要更多的時間檢視房地產銷售持續反彈的持續性。該行又指在即將公布的數據中，預期9月將在房地產銷售及新開工出現更大幅下滑，房地產投資持續深度收縮，數據基礎建設及製造業固定資產投資增長或略微放緩。