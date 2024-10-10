明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

瑞銀：更明確支持措施 料本月後期透露

【明報專訊】市場期待發改委周二公布具體振興經濟方案，惟最終落空，恒指兩日累計回吐2462點，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室報告指出，投資者對缺乏具體財政政策感失望，認為具體措施出台前，中國股票短期續雙向波動。該行預期更明確支持措施，會在本月後期政府高層會議和人大常委會會議批准後透露。

雖然未公布具體措施，不過瑞銀認為，發改委重申內地要積極達成今年GDP增長目標，及為社會帶來新的支持，顯示當局仍計劃大量財政刺激，不代表再沒有重大政策支持措施，亦不認同當局想減少近期股市上升動力，或降低市場的高期望值。

瑞銀對中國股票持中性看法，認為相對追逐指數增長，投資者配置應更具選擇，建議使用「槓鈴策略」，配置增長行業同時保持一定防禦持倉，建議未有中國股票配置的投資者，可考慮利用下跌後低位增持精選互聯網和消費行業持倉，而持倉超過基準的投資者，可考慮在出現廣泛升幅時減少持倉，或換馬至上述利好行業。防禦性持倉方面，瑞銀續看好金融、公用事業、能源和電信行業的高收益企業，尤其是受益於資本管理改革的國企。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲亦稱，目前對內地與香港股票維持中性觀點，又指看好優質高息國企，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業，至於香港市場則看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀况強勁的地產發展商。

相關字詞﹕中國股市 發改委 瑞銀 匯豐

上 / 下一篇新聞