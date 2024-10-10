瑞銀：更明確支持措施 料本月後期透露

雖然未公布具體措施，不過瑞銀認為，發改委重申內地要積極達成今年GDP增長目標，及為社會帶來新的支持，顯示當局仍計劃大量財政刺激，不代表再沒有重大政策支持措施，亦不認同當局想減少近期股市上升動力，或降低市場的高期望值。

瑞銀對中國股票持中性看法，認為相對追逐指數增長，投資者配置應更具選擇，建議使用「槓鈴策略」，配置增長行業同時保持一定防禦持倉，建議未有中國股票配置的投資者，可考慮利用下跌後低位增持精選互聯網和消費行業持倉，而持倉超過基準的投資者，可考慮在出現廣泛升幅時減少持倉，或換馬至上述利好行業。防禦性持倉方面，瑞銀續看好金融、公用事業、能源和電信行業的高收益企業，尤其是受益於資本管理改革的國企。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲亦稱，目前對內地與香港股票維持中性觀點，又指看好優質高息國企，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業，至於香港市場則看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀况強勁的地產發展商。