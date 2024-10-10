恒指未止跌 高低波幅逾1200點 午後曾借財政部記招消息反彈 A股近全日低位收市

隔晚美股回升，恒指昨早高開363點後最多曾升491點，高見21,417點，但A股跌幅擴大，港股掉頭瀉736點，午後國新辦公布將於周六召開發布會，並由財政部長藍佛安主持，介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情况。有關消息令A股跌幅一度收窄，亦助恒指再度轉升逾400點，惟A股尾市跌幅轉急，恒指最終亦跌289點或1.38%，收報20,637點；國指挫118點或1.6%，收報7365點；科指則跌55點或1.17%，收報4640點。

上證挫6.6% 跌幅4年半最大

上證指數昨日則挫6.6%至3258點，創逾4年半最大單日跌幅，深成指收市報10,557點，挫937點或8.15%。滬深兩市成交合計2.94萬億元人民幣，連續第3個交易日突破2.5萬億元人民幣。

北水昨轉為淨沽，走資逾6億元；科技股個別發展，美團（3690）升2.3%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌逾1%；內房、內險捱沽，龍湖集團（0960）跌3%，中海外（0688）跌4.1%，中人壽（2628）跌3.3%，平保（2318）跌4.1%；中信股份（0267）跌8.1%，為表現最差藍籌，長建（1038）升2.5%，是表現最佳藍籌。

周二發改委的發布會令市場失望，昨日國新辦即公布財政部將於周六舉行加大財政政策逆周期調整力度，推動經濟高質量發展記者會。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，周六的財政部發布會，將是中央說服市場會擴大財政措施、重燃通脹的第二次機會，但預期財政部不會推出「中國式QE（量化寬鬆）」。

大摩：周六料無中國式QE

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲稱，內地和本港股市經過一輪急升後，近日的調整屬短期技術整固，目前MSCI中國指數、恒指和滬深300指數的來年預測市盈率為11.5倍、9.8倍和14.4倍，估值仍大幅折讓。

范卓雲：近日調整屬技術整固

范卓雲續稱，為反映新一輪內地資本市場支持措施帶來的有利因素，分別把上證綜合指數、滬深300指數和深證綜合指數的今年底指數目標上調至3800點、4700點及12,000點。她預計中央將加推財政刺激措施，以配合貨幣寬鬆政策，從而提振內需和支持經濟增長，該行的基本情景預測，新財政刺激措施規模為1萬億元（人民幣，下同），其中5000億元用於直接刺激消費，另外5000億元用於「十四五」規劃的重點項目。此外，預期中國政府將額外撥出1萬億元支持銀行增加資本金。

明報記者