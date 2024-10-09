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經濟

大摩料數周內有具體措施 瑞銀：保五須放1.5萬億

【明報專訊】國家發展和改革委員會在昨早記者會沒有具體新刺激政策出爐，令市場大失所望。投資銀行摩根士丹利認為，財政部或未來數周內會提供更多解決地方債務和防範金融風險的具體細節，但短期內未必出現刺激消費者實質需求的政策。瑞銀指出，若中國目標今年國內生產總值（GDP）增速達約5%，或需盡快落實規模為1.5萬億至2萬億元（人民幣，下同）的刺激措施。

發改委：中央正部署一攬子政策

發改委主任鄭柵潔昨重申對實現全年經濟社會發展的目標任務充滿信心，並稱中央政治局會議正部署一攬子增量政策。市場原預期發改委昨會有更多經濟刺激措施的細節。

大摩發表報告指出，雖然會中提及中央與地方債務置換及銀行資本重組的前瞻指引，但對於直接刺激需求的措辭相對謹慎，同時政府承諾推行並加強消費品「以舊換新」計劃，惟未公布具體規模。該行認為，外國投資者會持續評估中央在通脹方面的承諾。

高盛料年內再發超長期國債

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，目前政府尚未宣布大規模的財政刺激措施，或對房地產去庫存機制作重大調整，但該行認為政治局會議釋放了明確的政策支持意願。她認為，短期內政府將推出1.5萬億至2萬億元的財政刺激政策，明年廣義財政政策支持或再擴張2萬億至3萬億元。她又預計，今年內的財政刺激政策時點可能在十一黃金周假期後或10月18日第三季數據發布前後出台。

高盛發表報告提到，任何大規模的刺激措施可能需要多個重要部門合作，並需大量資金支持。該行預計，政策制定者在今年內將批准額外1萬億至2萬億元超長期特別國債，並利用未使用的地方政府債券發行配額，以促進債務置換，明年以至往後維持寬鬆財政政策。

分析：提前下達支出不足推動大升

彭博引述法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷指出，中央提前下達財政支出僅有助於穩增長，不足以推動更大幅度的經濟回升。瑞穗亞洲高級中國經濟學家周雪認為，供給側政策對緩解通縮壓力作用有限，未來中國利率走勢仍取決於政府是否會更多側重需求端，出台刺激國內消費的有效措施，這些政策制定或將由國務院和財政部負責。

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