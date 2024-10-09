刺激新招落空 港股A股高位齊插 恆指收跌2172點破紀錄 三大指數國慶升幅蒸發

【明報專訊】內地股市長假期後復市，表現未如預期，市場原本寄望甚高的國家發展和改革委員會記者會被外界形容為似誓師大會，只重申有信心實現今年經濟目標，沒提出具體新強力財政刺激政策，加上內地官媒報道當局要求金融機構嚴控加槓桿，均冷卻內地股市及港股氣氛，A股一開市已為全日最高位；港股則承接隔夜美股下跌，低開250點後跌幅逐步擴大，恒指最多跌逾2300點，收市仍跌2172點，以點數計為歷來最大單日跌幅，失守兩萬一關。北水重臨加上交投熾熱，港股全日成交金額逾6200億元，隔一周多後再創歷史新高。
嚴控加槓桿 禁信貸違規入市
人行旗下《金融時報》昨早報道，中國金融管理部門已對商業銀行作窗口指導，要求金融機構應高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。報道又引述業內人士稱，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。人行嚴防違規資金流進股市加上強調嚴控槓桿，而發改委記者會亦令市場預期落空（見另稿），A股三大指數上證、深成指、創業板指數高開10%至18%即成全日最高位，其後升幅逐步收窄，上證及深成指收市分別僅升約4%及9%。兩市交投火熱，達3.45萬億元人民幣，再創歷史新高。
港股昨低開250點後跌幅隨即擴大，曾瀉2336點，低見20,762點，收市報20,926點，跌2172點，打破2008年1月22日創下的單日最大點數跌幅2061點，按百分比計則為2008年10月以來最大單日跌幅。國指跌10.2%，收報7483點；科指曾跌最多14.4%，為紀錄最大跌幅，收市跌12.8%，失守5000點大關。三大指數齊齊蒸發國慶假期期間累積的升幅，齊見9月27日後收市新低。截至昨晚10時半，期指夜市報21,212點，高水286點。
港股6204億 內地3.45萬億齊創新高
港股大市成交6204億元，較上日增1.09倍，打破9月30日單日成交紀錄5058億元。港股通「北水」昨復市，早市曾淨流出，全日則淨流入20.66億元。北水淨買入最多的個股是阿里巴巴（9988），淨流入達36.3億元；淨賣出最多的是美團（3690）及港交所（0388），淨沽分別32.9億元及23.8億元。
早前急升股全面回吐，港交所最多跌16%，收市仍跌逾13%；重磅科網股重挫，美團跌逾15%；騰訊（0700）、阿里及小米（1810）跌約8%。內房股沽壓重，龍湖（0960）跌22%，為表現最差藍籌；融創（1918）、萬科（2202）、旭輝（0884）急跌逾三成；雅居樂（3383）跌41%。連日急升的券商股亦回吐，中金（3908）、招商證券（6099）皆跌逾三成。
分析料波動大 惟不跌至萬八點
黃國英資產管理創辦人黃國英表示，發改委記者會令人失望，加上港股之前炒得太高，形成昨日「人踩人」局面，股市愈跌，愈多人計數離場，但認為這是正常現象，因之前升得實在過急，很多投資者亦不急於買貨。他認為經過昨日大調整後，港股氣勢會減弱，市場也累積了一定「蟹貨」，就算反彈，升幅亦會減少，需要整固。不過，他認為在內地股民摩拳擦掌下，港股不會現熊蹤或陰乾，預期不會回落至萬八點，下一階段港股會大上大落，每日上落600至1000點不足為奇。