刺激新招落空 港股A股高位齊插 恆指收跌2172點破紀錄 三大指數國慶升幅蒸發

嚴控加槓桿 禁信貸違規入市

人行旗下《金融時報》昨早報道，中國金融管理部門已對商業銀行作窗口指導，要求金融機構應高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。報道又引述業內人士稱，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。人行嚴防違規資金流進股市加上強調嚴控槓桿，而發改委記者會亦令市場預期落空（見另稿），A股三大指數上證、深成指、創業板指數高開10%至18%即成全日最高位，其後升幅逐步收窄，上證及深成指收市分別僅升約4%及9%。兩市交投火熱，達3.45萬億元人民幣，再創歷史新高。

港股昨低開250點後跌幅隨即擴大，曾瀉2336點，低見20,762點，收市報20,926點，跌2172點，打破2008年1月22日創下的單日最大點數跌幅2061點，按百分比計則為2008年10月以來最大單日跌幅。國指跌10.2%，收報7483點；科指曾跌最多14.4%，為紀錄最大跌幅，收市跌12.8%，失守5000點大關。三大指數齊齊蒸發國慶假期期間累積的升幅，齊見9月27日後收市新低。截至昨晚10時半，期指夜市報21,212點，高水286點。

港股6204億 內地3.45萬億齊創新高

港股大市成交6204億元，較上日增1.09倍，打破9月30日單日成交紀錄5058億元。港股通「北水」昨復市，早市曾淨流出，全日則淨流入20.66億元。北水淨買入最多的個股是阿里巴巴（9988），淨流入達36.3億元；淨賣出最多的是美團（3690）及港交所（0388），淨沽分別32.9億元及23.8億元。

早前急升股全面回吐，港交所最多跌16%，收市仍跌逾13%；重磅科網股重挫，美團跌逾15%；騰訊（0700）、阿里及小米（1810）跌約8%。內房股沽壓重，龍湖（0960）跌22%，為表現最差藍籌；融創（1918）、萬科（2202）、旭輝（0884）急跌逾三成；雅居樂（3383）跌41%。連日急升的券商股亦回吐，中金（3908）、招商證券（6099）皆跌逾三成。

分析料波動大 惟不跌至萬八點

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，發改委記者會令人失望，加上港股之前炒得太高，形成昨日「人踩人」局面，股市愈跌，愈多人計數離場，但認為這是正常現象，因之前升得實在過急，很多投資者亦不急於買貨。他認為經過昨日大調整後，港股氣勢會減弱，市場也累積了一定「蟹貨」，就算反彈，升幅亦會減少，需要整固。不過，他認為在內地股民摩拳擦掌下，港股不會現熊蹤或陰乾，預期不會回落至萬八點，下一階段港股會大上大落，每日上落600至1000點不足為奇。