基金特區：紐約梅隆：短期波動帶來機會 看好科技股健康護理股

隨着美國展開減息周期，市場憧憬利率回落將支持環球經濟持續增長。George Dent認為，美息下調、美國經濟溫和增長，及中國近期推出刺激經濟措施等因素，短期內有望為股市帶來支持，但提醒市場仍有潛在風險，如近年偏高通脹的累積效應，對美國消費需求的影響，地緣政治局勢和美國大選等，均有可能引發市場波動，儘管近期美國消費相關企業公布的數據普遍向好，惟美國消費需求轉弱的潛在風險並未消失，畢竟經歷了一段利率及通脹均偏高的時期，對消費需求帶來的實際影響程度仍有待觀察。

領先企業長期向好 受惠長期結構利好因素

Dent表示，根據該公司的長線投資經驗，雖然經濟及政治周期起落，會對短期市場情緒帶來重大影響，但鮮有改變領先企業的長期向好前景，尤其是可受惠於長期結構性利好因素的領先企業，如健康護理行業及科技行業中便不乏此類股份，意味短期市况波動，有望為長線投資者提供吸納機會。美國大選是其中一個左右第四季市場情緒的因素，據紐約梅隆的研究，儘管股票是較有可能受政治因素影響的資產類別，但影響最終取決於新政府的政策，從過去數據顯示，選舉年本身除為股市帶來短期波動外，選舉年的全年回報往往不會偏離平均水平太多。參考1928年至2023年間的選舉年及非選舉年的美股平均年回報率，分別為逾7%及約8%（見圖），可見兩者差距不大。

健康護理股工業股 現長線投資價值

對於目前投資機遇，Dent表示，就行業而言，在科技股、健康護理股及消費品股等板塊，有較多吸引的股份選擇，基於行業具強勁利好因素支持，這些行業於環球社會和經濟發展趨勢帶動下，盈利有望持續增長；至於個別市場，美股方面，可留意當中的健康護理股及工業股，最近在此兩板塊中發現一些擁有盈利長期增長往績，同時未來盈利仍有很多持續增長空間的股份，且相對美股中已累升不少的人工智能相關股，健康護理股及工業股近期因市場憂慮美國經濟放緩而受壓，部分股份浮現長線投資價值。

對日市場有保留 低配日股

至於近年亞洲市場的焦點——日股，Dent仍抱持審慎的看去。他指出，過去數年日股上升原因，主要在於市場憧憬日本擺脫通縮、日圓偏軟可提升企業競爭力，以及企業管治水平提升等，但目前該公司對這些市場觀點仍有所保留，無疑日本市場的基本因素確有一些改善，惟整體改進速度緩慢，證明企業盈利可持續增長的數據仍不足，該公司認為當下日本經濟仍有很多結構性問題尚未解決，日股進入長期持續牛市的條件並未齊備，而且在其他主要市場的投資機會仍較日股為多，因此其有份參與管理的基金現時相對低配日股，不過現時於日股的科技、醫療科技及工業自動化等領域，仍可發現個別盈利具長期增長趨勢、值得長線投資的領先企業。

面對環球市况波動，Dent認為，降低投資風險的最佳方法，是投資於具有韌力的企業，並透過對個別企業自下而上的研究，而非因應對經濟和政治前景的看法，去建構投資組合，於研究個股的過程中，回顧企業的營運歷史，了解企業在過去經濟低迷時期的表現，並關注經濟和政治走向，對企業長期盈利會否產生影響等，從而選擇出具韌力，且盈利持續保持可觀增長的股份，買入並長期持有。

投資具韌力企業 有效降低風險

據了解，截至今年8月底止， 紐約梅隆環球股票長線投資基金在地區配置方面，約62.6%資金投放於北美洲市場，16.8%於歐洲（英國除外）市場，7.8%於亞太區市場，6.2%於日本市場，4.9%於英國市場；至於行業配置，投資組合內24.9%為資訊科技股，21.6%為健康護理股，15.8%為工業股，13.2%為非核心消費品股，金融股及核心消費品股分別佔8%及7.2%。

劉敬華 明報記者

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