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經濟
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天瀧屆現樓 享無阻擋維港景

天瀧

【明報專訊】啟德近期再成新盤主要戰場，其中跑道區即將再有新盤入伙；恒地（0012）牽頭發展的天瀧，去年5月開始以樓花形式招標推售，項目近日已取得滿意紙、已屆現樓，並開始交樓程序。發展商繼早前開放住客會所後，亦着力準備現樓示範單位，短期內將對公眾開放，稍後以現樓形式推出。至於兩個首度開放的現樓示範單位，均為項目主打的3房戶，間隔實用，享無阻擋的維港海景，為樓盤最大亮點。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

天瀧由恒地、會德豐等合作發展，位於承豐道22號，是跑道區前臨維港地段多個項目中，首個落成的新盤，由7幢高座大廈（由第1至第8座，不設第4座），以及1幢低座大廈（Harbour Mansion）組成，提供566伙；單位實用面積351至1942方呎，以3、4房標準戶而言，合共有400伙、佔比逾70%，另有6伙特色戶，其餘為1房戶。

主打3房4房大戶 車位充足

此外，屋苑提供409個住戶車位，撇除1房戶，車位與單位比例達1比1，亦屬近年新盤少見。

發展商最新開放兩個現樓示範單位，分別是第3座20樓A室、B室，兩伙均設私家升降機大堂，住戶可利用八達通或手機應用程式乘搭升降機，直達所屬單位、私隱度高。此外，私人升降機大堂特別設有Samsung The Frame 32吋畫框電視，屆時住戶可以自訂電視屏幕的畫像。

私人升降機大堂特設32吋畫框電視

首先參觀B室，實用1085方呎3房1套連儲物房，附裝修，樓層高度約3.3 米，室內設計以法國奢華品牌為靈感，用上品牌具標誌性的橙色，再配搭金色及啡色佈置，打造高貴時尚生活空間。根據發展商資料，項目近七成單位享維港景，該單位亦不例外，客廳外連流線形露台，飽覽維港兩岸海景，以及附近的海濱長廊。

示範單位設計 法著名品牌為靈感

主人套房與大廳同座向，房間設計較特別，雙人大牀旁邊打造梳妝台連洗手盆；浴缸、坐廁品牌分別選用英國Claybrook及美國Kohle。

 毗鄰的A室，實用面積1102方呎、同為3房1套連儲物房間隔，以無改動交樓標準模樣展示。大廳空間寬敞，露台亦享維港景；主人套房配備全玻璃間隔衣櫃，以分隔寢區及套廁。至於廚房，配套家電選用德國品牌Miele及LEICHT廚櫃。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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