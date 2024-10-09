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經濟

香港地產

「西餅客」近1.2億狂掃 海茵莊園柏蔚森22伙

【明報專訊】減息後樓市交投回升，亦吸引俗稱「西餅客」的大手客頻頻出動入市。市場消息稱，有同一組買家分別連掃九建（0034）旗下現樓項目將軍澳海茵莊園，以及新世界（0017）牽頭的啟德跑道區柏蔚森系列，合共22伙，金額涉近1.2億元。

其中海茵莊園連續兩日由同一組買家共購入15伙1房戶作投資用途，創項目開售以來最高紀錄，全數為實用280餘方呎的1房戶，涉資逾8200萬元，成交價由約541萬至約553萬元，呎價約1.9萬元。買家於過去的周一，先以約4400萬元購入8伙高層戶，其後昨「添食」買入7伙，共逾3800萬元。至於柏蔚森亦獲同一組買家大手購7伙作投資，涉資逾3700萬元，連同其他單位，項目單日沽13伙，樓盤開售約兩個月共售417伙，套現28億元。

ST. GEORGE'S連沽5伙套逾3億

此外，海茵莊園昨亦隨即公布新一張價單，加推174伙，主要推出一房及兩房連儲物室單位，實用280至406方呎，折實價530.5萬元入場，呎價18,259元起，定於周六發售其中13伙，折實均呎約19,628元。九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，項目本月至昨日已共錄51宗成交，套現逾2.8億元，整個2021年銷售至昨日累售1257伙，佔全盤1556伙逾80%，套現逾70億元。

豪宅方面，信置（0083）及中電（0002）合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，單日連沽兩伙，包括第3座18樓A室，實用2087方呎4房戶，成交價9800萬元，呎價近4.7萬元。項目10月份已錄得5宗成交，套現逾3億元；全盤仍有3伙4房大宅待售。

東華前總監2.6億購緹外4房戶

嘉里（0683）旗下的九龍半山龍駒道緹外，早前以2.6億元售出的第2座中層A室，物業實用4557方呎，4房4套另加雙工人房連全屋裝修，實呎57,055元。資料顯示，買家以Happy Leap Limited作登記，公司董事為余詩思（Yu Cissy），即東華醫院前行政總監、香港女醫生協會創會會長、家怡康創辦人余詩思。

相關字詞﹕西餅客 緹外 ST.GEORGE'S MANSIONS 柏蔚森 海茵莊園 大手客入市

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