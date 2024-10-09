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經濟

香港地產

天璽‧天加推107伙 折實均呎22223元 周末次輪賣238伙 4房戶招標沽實呎高見4.57萬

【明報專訊】奉行「月月有樓賣」的新地（0016），自上月起已馬不停蹄地促銷旗下各大新盤，系內啟德天璽．天上周六首輪銷售成功開出紅盤，價單發售的204伙即日全數售罄，項目日前加推120伙後，昨再以折實均呎2.22萬元第三度加推107伙，將於本周六以價單形式發售238伙，較上周六首輪以價單形式發售的伙數還要多。項目昨亦公布以招標形式售出10伙高層戶，當中有4房戶以逾9100萬元成交，呎價高見逾4.57萬元。

明報記者 江俊洋、歐陽慧恩

適逢周五為重陽節假期，連同周末3日長假，多家發展商均趁勢賣樓，天璽．天更是連續兩個周六進行銷售，發展商昨公布項目第4號價單，涉107伙，涵蓋32伙開放式、40伙1房及35伙兩房戶，實用236至559方呎，折實均呎22,223元，較9月下旬公布首張價單折實均呎19,668元高13%。新地副董事總經理雷霆表示，新價單首推第6座高層單位，由於樓層及景觀不同，故屬原價加推。

個別兩房單位加價約4%

新地代理總經理胡致遠表示，以最高折扣13.5%計，新一批折實價478.58萬至1256.19萬元、折實呎價18,945至26,784元；入場單位為6座Elite Zone 5樓B6室，實用236方呎開放式間隔，折實價478.58萬元、呎價20,279元。值得留意，項目第1及2號價單中約30伙加價約3%至4%，大部分單位為6座B8室、實用447方呎兩房戶，而加幅最多的單位為3座Elite Zone 25樓A1室（見表），實用559方呎兩房間隔，由原來定價1371.91萬元、呎價24,542元，提價至1429.91萬元、呎價25,580元，加幅約4.2%，扣除13.5%折扣，最新折實價1236.87萬元、折實呎價22,126元。

96伙上周六起招標推售 已售10伙

另天璽‧天亦有96伙上周六起招標推售，胡致遠稱，其中10伙已售出，全數為標準單位，分佈於第3座及第5座空中花園以上高層戶，成交價2766萬至9103.3萬元，呎價由逾2.5萬至逾4.5萬元；最高成交價及呎價為第3座Peak Tower 47樓B室，實用1991方呎4房雙套間隔，以9103.3萬元售出，呎價45,722元。

Blue Coast II最快今開價 首批料最少112伙

同系元朗The YOHO Hub II 第6座，於過去周一次輪推售58伙即晚沽清後，昨亦公布下周一再發售52伙，以最高15.5%折扣計，折實價668.81萬至1403.29萬元，折實呎價13,186至17,068元，折實均呎14,765元，將於周日（10月13日）晚上8時截票。

其他鐵路盤方面，鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯第IIA期昨加推42伙，亦於周六發售121伙，包括51伙以價單發售。樓花期約16個月、長實（1113）及港鐵合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II最快今日開價，發展商稱首張價單將推出不少於112伙，以第5座單位為主。

相關字詞﹕Blue Coast II 朗賢峯 The YOHO Hub II 加推加價 天璽‧天 新地 新盤

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