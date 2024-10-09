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經濟
2024年10月9日星期三
股市最前線
刺激新招落空 港股A股高位齊插 恆指收跌2172點破紀錄 三大指數國慶升幅蒸發
發改委：城市更新效益大 成新經濟增長點
大摩料數周內有具體措施 瑞銀：保五須放1.5萬億
大摩料恒指明年中最樂觀26300點 最悲觀13900點 減少對中國「減持」看法
證監蔡鳳儀：ETF佔大市成交15% 超窩輪牛熊證
稅務總局：國慶假日均消費收入按年增25%
克而瑞：京穗深認購面積按年增42%
世銀升內地今年經濟增長預測至4.8%
華未推新刺激措施 油價急挫 基本金屬受壓 紐約銅價近兩周低
三星電子季績遜預期 副董事長罕有道歉
美法院：Google Play非法壟斷 未來3年須開放
Dogwood優先股1年後轉換 長江生命將持股逾九成
許正宇：月底金融科技周公布AI政策宣言
標普降新地展望至「負面」
太美醫療首掛深潛三成
張兆聰：美股難跌 Nvidia擬向上突破
港元定存匯立優惠年利率3個月見3.5厘
英鎊定存高息精選
姜靜：歐英日放鴿 美元走高
技術取勝：和黃醫藥28元或有承接
劉思明：AH股溢價再擴大 對港股構成支持
周顯：大家都要錢不要貨
湯文亮：憧憬到最後只是憧憬
天璽‧天加推107伙 折實均呎22223元 周末次輪賣238伙 4房戶招標沽實呎高見4.57萬
「西餅客」近1.2億狂掃 海茵莊園柏蔚森22伙
蜜雪冰城16萬租沙田石門逾千呎舖
新都城本月首周8宗成交 逼上月全月
赤柱佳美道18號洋房放售 市值5.9億
天瀧屆現樓 享無阻擋維港景
會所前臨維港 設施豐富多元
基金特區：紐約梅隆：短期波動帶來機會 看好科技股健康護理股
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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刺激新招落空 港股A股高位齊插 恆指收跌2172點破紀錄 三大指數國慶升幅蒸發
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