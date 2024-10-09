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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：歐英日放鴿 美元走高

【明報專訊】美匯指數在上周五非農就業數據公布後，飈升至102上方，創7周最高。美匯指數走高，除因為美國過去一周公布經濟數據有韌性、避險需求升溫，以及市場重新審視對美聯儲短期內大幅減息的預期，亦有其他主要央行主動「放鴿」的影響。其中，歐央行、英倫銀行及日本當局在上周都通過不同渠道，暗示短期內有需要進一步放寬貨幣政策，又或表達對加息更謹慎的立場。

歐元區過去幾周公布的多個經濟數據均欠佳，同時有報告指區內薪資壓力正在緩解，導致央行官員言論明顯轉鴿派。受減息預期拖累，歐元兌美元創5個月最長連跌，跌穿1.10關口。

英國方面，英倫銀行行長Bailey在接受訪問時表示，通脹壓力未如早前擔心般頑固，央行有可能更積極減息。這與9月時的貨幣政策委員會的看法明顯相悖。由此推論，當局對英國國內通脹和經濟前景的評估有所調整。相應地，市場加大對英倫銀行減息預期，估計年底前有減息兩次的空間；英鎊承壓，兌美元跌穿1.32關口。

日本方面，新任首相石破茂在上周與央行行長植田和男會晤後表示，日本經濟現况不適合央行再次加息，言論打擊日圓。面對美日利差擴大，以及油價飈升的打擊，日圓兌美元一度跌穿149水平。

市場削減對美聯儲年底前大幅減息的押注後（從兩周前的75個基點，下調至約50個基點），美匯指數的上漲勢頭似乎出現乏力的迹象，歐元、英鎊和日圓暫時企穩。然而，本周焦點轉向美聯儲貨幣政策會議紀錄及美國9月通脹數據，更熾熱的通脹數據或重燃市場對美國例外論的討論，並延續美元上漲勢頭。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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