許正宇：月底金融科技周公布AI政策宣言

料逾3萬名與會者

香港金融科技周今年一共設有8個主題論壇，包括全球論壇、人工智能與前沿科技、區塊鏈及數碼資產、支付科技與金融創新、保險科技、綠色金融科技與社會責任、財富及投資科技，以及香港交流。

許正宇表示，活動是香港重點盛事之一，展示香港的戰略位置和穩健的金融基礎設施，成為金融科技的 「超級聯繫人」和「超級增值人」，引領金融科技至新航道。他又稱，港府於2022年金融科技周發布Web3宣言，今年亦將公布金融領域應用AI的宣言，解述香港在此重要主題的政策方向。

證監：正審視5家虛產交易平台

投資推廣署長劉凱旋表示，今屆金融科技周將有來自內地大型科企的高層發表演講，螞蟻集團、騰訊（0700）等公司亦會展示最新AI及金融科技發展，相信活動能推動企業來港發展，為香港的金融科技生態系統建立橋樑，捕捉全球機遇。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監會與政府密切合作，探討如何監管香港其他虛擬資產活動。此外，證監會近日已批出第三個虛擬資產交易平台牌照，現時有11家平台「被當作發牌」，並正審視另外5家平台，過去幾個月已利用不同監管工具，對「被當作發牌」申請者進行多次現場檢查，相信可加快審批進度。