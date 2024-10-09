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經濟
國際金融

華未推新刺激措施 油價急挫 基本金屬受壓 紐約銅價近兩周低

【明報專訊】伊朗自上周二（1日）向以色列發動導彈襲擊以來，中東緊張局勢顯著升級。面對以色列威脅報復，美國總統拜登公開勸阻以方不要攻擊伊朗石油設施，以方迄今尚未向伊朗採取報復，原油供應未見顯著影響，加上中國政府昨未有公布新的刺激措施推動原油需求，國際油價昨晚升勢逆轉，午夜前大幅回落超過4%。布蘭特期油昨晚由每桶81美元的8月高位，回落至每桶77美元水平。紐約期油跌穿每桶74美元水平。美股三大指數周一各回落約1%後，標普500指數及納指早段回升。

石油經紀商PVM分析師Tamas Varga表示，石油價格此前持續上漲，純粹基於市場的看法，而非供應出現中斷。由上周二截至本周一，國際油價累計升13%。

憂中央決心 離岸人幣曾跌穿7.08

在近期中東局勢升級前，市場對全球最大原油進口國中國的需求疲軟感到擔憂，並憂慮明年石油供應將超出需求，令油價持續低迷。布油9月更曾跌穿每桶70美元，觸及2021年12月以來低位。油價昨晚回落，部分由於中國發改委沒有追加新的刺激措施，令市場對內地刺激經濟的決心產生疑慮。人民幣受壓，離岸價昨曾跌穿7.08，截至下午4時50分，報7.0574；在岸價收報7.0535，跌0.5%。

ING分析師指出，中國政府未能滿足市場對增加支出的預期，如果沒有政策支持，經濟放緩可能會使中國的石油需求在中短期內受到抑制。基本金屬昨價格下跌，鐵礦石價格由5個月高位回落。彭博社指出，新加坡鐵礦石期貨昨在發改委作出公布前漲近5%，其後跌約5%。紐約商品交易所的銅價亦跌至近兩周低位（見圖）。

永鋼資源指出，曾有傳言稱發改委可能會公布價值數萬億元人民幣的刺激措施，但最終沒有任何結果。中國的刺激措施迄今未為基本金屬帶來重大利好，「在看到（基本金屬）價格大幅上漲前，我們需看到刺激措施確實促進消費回升」。

奢侈品股有沽壓 開雲最多跌逾7%

不過鐵礦石期貨仍較9月底上漲近五分之一，市場當時預期中國採取的提振經濟措施，將結束中國鋼鐵業的低迷時期。銅及其他金屬則抹去了國慶節假期前的大部分升幅。

以中國作為主要市場的奢侈品股亦面臨沽壓。全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）昨股價最多跌逾6%，Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）及英國Burberry（英：BRBY）最多更跌逾7%。卡地亞（Cartier）母企瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）最多跌逾4%，而在本港上市的普拉達（Prada）（1913） ，昨收市跌3.8%。歐洲主要指數昨晚下滑。

MFS投資管理公司投資總監 Benoit Anne指出，全球風險偏好整體仍然具建設性，美國「基本面仍然強勁，勞動市場仍處於良好狀態，利率仍將下調」。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，目前處於實現美國經濟「軟着陸」的良好形勢，並支持在今年餘下會議緩慢減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 奢侈品牌 鐵礦石 銅價 發改委 中國 中東局勢 油價

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