世銀升內地今年經濟增長預測至4.8%

明年增長預測放緩至4.3%

報告又提到，中國過去30年的強勁增長使鄰國受益，但這種推動力正在減弱。中國以前通過其進口需求拉動了區內其他國家的增長，但現在中國的進口增長甚至低於其GDP增幅：今年前7個月僅增長2.8%，而此前10年的年均增長率接近6%。

而且中國一方面由於工資、薪金及物業收入增長放緩，以及物業價格下跌導致財富減少，另一方面由於人口趨勢及有限的社會安全網導致儲蓄增加，消費受到抑制。EAP（中國以外）地區由於國內消費增加、商品出口復蘇和旅遊業反彈，預計2024和2025年分別增長4.7%和4.9%。在較大的國家中，預計只有印尼2024和2025年的增長率將達到或超過疫情前水平，而馬來西亞、菲律賓、泰國和越南仍將低於疫情前水平。

世界銀行東亞與太平洋地區副行長Manuela V. Ferro指出，EAP地區的國家仍是世界經濟增長的引擎，但增長速度正在放緩。為了在中期保持強勁增長，地區各國必須積極主動地推動經濟現代化並實行改革，適應不斷變化的貿易模式和技術變革。

僅印尼今明兩年增長恢復至疫前

而且近期中美貿易緊張局勢為越南等國創造了機會，將主要貿易伙伴與這些國家「連接」起來，從而深化了自身在全球價值鏈中的地位。但新證據表明，隨着更嚴格進口貨物原產地規則和出口限制措施的實施，有關經濟體今後或更趨向只能扮演「單向連接點」角色，再加上全球地緣政治的不確定性，以致經濟政策的不確定加劇，亦可能導致EAP地區的工業產出和股票價格分別下降高達0.5%和1%。