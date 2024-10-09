明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

稅務總局：國慶假日均消費收入按年增25%

【明報專訊】國家稅務總局昨日公布，根據增值稅發票數據，內地國慶假期消費市場活力較強，消費相關行業日均銷售收入按年增長25.1%。當局提到，汽車市場迎來消費熱潮，在消費品「以舊換新」等政策帶動，全國汽車新車銷量按年增長11.7%，其中新能源車增長45.8%。假期出行增多，帶動機動車充電行業，銷售收入增長29%。

國慶長假7.65億人次出遊

基本生活類商品消費方面，國慶假期糧油食品銷售收入升16.4%。綜合零售銷售收入增長9%，其中百貨零售、超市、便利店銷售收入按年分別增長34%、8.9%和4.4%。特色餐飲住宿服務則錄得平穩增長，小吃、快餐行業銷售收入分別增長8.1%和9%；露營、民宿休閒新場景銷售收入分別升43.2%和6.3%。

家電及家居類商品消費快速增長，假期期間各地通過折扣、線上團購券等方式提供優惠，帶動家電和音像器材銷售收入增長149.1%。家具、裝飾材料、塗料等與家居裝修相關的商品銷售亦呈快速增長；文化服務等市場消費活躍，銷售收入升85.2%。

此外，經文化和旅遊部數據中心測算，內地國慶7日長假，共有7.65億人次在全國旅遊，總花費超過7000億元（人民幣，下同），按年增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。央視新聞報道，國慶節假日民眾出遊意願高漲，文旅消費熱力十足。據測算，假日期間全國營業演出4.43萬場次，按年增長14.5%。商圈街區節日氛圍濃郁，成為消費新亮點。假日期間，納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達9686.23萬人次，按可比口徑每夜較去年增長25.4%。

另據中國票房平台「燈塔專業版」顯示，截至7日晚9時，國慶檔電影總票房超21億元，比去年同期少6.36億元。今年國慶檔票房榜首三電影分別是抗美援朝戰爭片《志願軍：存亡之戰》、打拐題材犯罪片《浴火之路》和科幻冒險片《749局》；當中《志願軍：存亡之戰》票房8.03億元。

相關字詞﹕增值稅發票數據 國家稅務總局 志願軍：存亡之戰 國慶假期 以舊換新 零售銷售

上 / 下一篇新聞

刺激新招落空 港股A股高位齊插 恆指收跌2172點破紀錄 三大指數國慶升幅蒸發
刺激新招落空 港股A股高位齊插 恆指收跌2172點破紀錄 三大指數國慶升幅蒸發
發改委：城市更新效益大 成新經濟增長點
發改委：城市更新效益大 成新經濟增長點
大摩料數周內有具體措施 瑞銀：保五須放1.5萬億
大摩料數周內有具體措施 瑞銀：保五須放1.5萬億
大摩料恒指明年中最樂觀26300點 最悲觀13900點 減少對中國「減持」看法
大摩料恒指明年中最樂觀26300點 最悲觀13900點 減少對中國「減持」看法
證監蔡鳳儀：ETF佔大市成交15% 超窩輪牛熊證
證監蔡鳳儀：ETF佔大市成交15% 超窩輪牛熊證
克而瑞：京穗深認購面積按年增42%
克而瑞：京穗深認購面積按年增42%
世銀升內地今年經濟增長預測至4.8%
世銀升內地今年經濟增長預測至4.8%
華未推新刺激措施 油價急挫 基本金屬受壓 紐約銅價近兩周低
華未推新刺激措施 油價急挫 基本金屬受壓 紐約銅價近兩周低
三星電子季績遜預期 副董事長罕有道歉
三星電子季績遜預期 副董事長罕有道歉
美法院：Google Play非法壟斷 未來3年須開放
美法院：Google Play非法壟斷 未來3年須開放
Dogwood優先股1年後轉換 長江生命將持股逾九成
Dogwood優先股1年後轉換 長江生命將持股逾九成
許正宇：月底金融科技周公布AI政策宣言
許正宇：月底金融科技周公布AI政策宣言
標普降新地展望至「負面」
標普降新地展望至「負面」
太美醫療首掛深潛三成
太美醫療首掛深潛三成
張兆聰：美股難跌 Nvidia擬向上突破
張兆聰：美股難跌 Nvidia擬向上突破
港元定存匯立優惠年利率3個月見3.5厘
港元定存匯立優惠年利率3個月見3.5厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：歐英日放鴿 美元走高
姜靜：歐英日放鴿 美元走高
技術取勝：和黃醫藥28元或有承接
技術取勝：和黃醫藥28元或有承接
劉思明：AH股溢價再擴大 對港股構成支持
劉思明：AH股溢價再擴大 對港股構成支持
周顯：大家都要錢不要貨
周顯：大家都要錢不要貨
湯文亮：憧憬到最後只是憧憬
湯文亮：憧憬到最後只是憧憬
天璽‧天加推107伙 折實均呎22223元 周末次輪賣238伙 4房戶招標沽實呎高見4.57萬
天璽‧天加推107伙 折實均呎22223元 周末次輪賣238伙 4房戶招標沽實呎高見4.57萬
「西餅客」近1.2億狂掃 海茵莊園柏蔚森22伙
「西餅客」近1.2億狂掃 海茵莊園柏蔚森22伙
蜜雪冰城16萬租沙田石門逾千呎舖
蜜雪冰城16萬租沙田石門逾千呎舖
新都城本月首周8宗成交 逼上月全月
新都城本月首周8宗成交 逼上月全月
赤柱佳美道18號洋房放售 市值5.9億
赤柱佳美道18號洋房放售 市值5.9億
天瀧屆現樓 享無阻擋維港景
天瀧屆現樓 享無阻擋維港景
會所前臨維港 設施豐富多元
會所前臨維港 設施豐富多元
基金特區：紐約梅隆：短期波動帶來機會 看好科技股健康護理股
基金特區：紐約梅隆：短期波動帶來機會 看好科技股健康護理股