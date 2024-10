證監蔡鳳儀：ETF佔大市成交15% 超窩輪牛熊證

續與中證監研究優化ETF通

蔡鳳儀出席投委會及港交所舉辦「為理財教育敲鑼」活動的座談會時表示,中證監4月時宣布的「五招」,並於今年7月將ETF通完成一進步擴容,令合資格南向ETF數目增至16隻,北向ETF增至超過220隻。她提到,現時港交所上市的ETF數目為190隻,證監會將繼續與中證監及當局研究如何再優化ETF通。

港交所(0388)交易聯席主管兼董事總經理郭含笑補充,ETF通於2022年7月納入互聯互通,北水向ETF日均成交額由成立時的2000萬元,增加至8月份的15億元。而南向ETF日均成交額則由同期的約2億元升至28億元。另外,出席同一場合的港交所主席唐家成亦提醒投資者,「Investments can rise, but they can also fall」(投資股票可升可跌),更稱以樂觀和謹慎的態度去對待投資為非常重要的。唐家成更提到,最成功的投資者為可「低買高賣」,像股神巴菲特一樣。