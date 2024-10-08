長實安達臣盤再申預售 遲3月落成 上月3份全新預售樓花申請 涉1111伙

明報記者 林尚民

地政總署資料顯示，上述安達臣道「港人首置上車盤」項目，曾於今年3月入紙申請預售，但於5月被拒絕申請。地政總署最新公布，該項目上月重新入紙申請預售，涉及單位2926伙，與原先申請相同，但預計落成時間，就由上次申請時的2026年9月，延至今次申請時所顯示的2026年12月底。資料顯示，項目上次申請預售被拒，原因為鑑於地契條款要求，發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙的日期，以及預售單位的具體時間表，該申請被認為為時過早而被拒絕。

上季批213伙私宅樓花 逾17年新低

另地政總署上月共接獲3個全新私樓項目入紙申請預售，涉及1111個單位，最大規模為會德豐、港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸6A期，該期將提供463個單位，預計將於2027年5月底落成。恒地（0012）、帝國集團及希慎（0014）與市建局合作的土瓜灣庇利街/榮光街項目，第1期及3期項目亦入紙申請預售，分別涉及360伙及288伙，兩期均預計2027年8月落成。

大昌海旁道18號上月批預售涉38伙

至於獲批預售樓花同意書方面，該署上季只批出3份、涉213個私人住宅單位，較第二季1446伙（單計私樓部份），大跌1233伙或85%，並料為2007年第二季錄得11伙後、逾17年來按季新低。上月只批出1份預售樓花同意書，為大昌集團（0088）旗下鴨脷洲海旁道18號項目，預計明年12月底落成，涉及38個單位，較8月批出40伙預售輕微下跌。

美聯首席分析師劉嘉輝稱，累積待批預售樓花同意書的住宅（包括私宅及資助出售房屋）單位數目升至17,642伙，按月升約29.3%，並創14個月新高，即使扣除公營房屋後，單計私人住宅仍錄15,038伙。另該行又稱，早前已批出預售樓花同意書但尚未發售的私宅，共涉約1.23萬個；與此同時，截至9月底的累積貨尾量約2.18萬伙，即上述獲批未發售單位連同貨尾合共高達3.41萬伙。不過該行稱，股市做好加上香港減息，近期新盤市場相當暢旺，首6日一手成交已錄600餘宗，已佔9月全月超過八成，隨着多個新盤陸續登場，料本月一手成交量有望挑戰2000宗水平。