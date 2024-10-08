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經濟
2024年10月8日星期二
股市最前線
憧憬今出招撐經濟 恒指衝破23000 迎A股復市 高盛料中資股再升15%至20%
大摩料推2萬億刺激方案 撐地方融資向內銀注資等
匯豐降港交所評級 料估值上升空間有限
太美醫療暗盤跌逾一成
匯豐網上證券死機 客戶投訴無法落盤
任澤平料A股開市即收市 暗示今快速升停板
按證公司少賺99% 保險服務蝕5億 樓價跌對安老按揭業務有負面影響
花旗商銀聚焦5產業 助中型企業拓全球
長江生命科技旗下WEX合併VIRI
新地帳面可售物業價值逾2140億
中遠海控盈喜 料第3季多賺近3倍
紅杉中國減持第四範式 套現9600萬
瑞銀伙港大培育NPO領袖 今年28人上堂 着重跨界合作策略性思考等
兒童心理健康教育專案惠及逾2000人
可觸及可負擔乳癌篩查利基層
市場開始押注「不着陸」 美兩年期債息升破4厘
穩定幣USDT受壓 分析：或套現買中國股票
英上月樓價升4.7% 近兩年最勁
張兆聰：汽車經銷商可吼美東
港元定存工銀亞洲新客3個月年息見6厘
美元定存高息精選
黃雯怡：金蝶有追落後空間
何民傑：實證為本改革稅制
梁天卓：子女與父母「斷捨離」 或增政府支出
楊仕名：AI都需要SMART（三之一）
薛偉傑：國防航天初創成投資新風口
技術取勝：美高梅未必突破13.5元
劉思明：資金湧入港股 升市或維持更長時間
周顯：港已失「富人基建」時機
湯文亮：有錢最好炒細價樓
長實安達臣盤再申預售 遲3月落成 上月3份全新預售樓花申請 涉1111伙
PARK SEASONS重陽推售158伙
YOHO Hub II昨推58伙 全晚售罄
荃灣本月首周25宗二手成交 周末佔逾半
物流公司老闆斥8797萬 購天水圍天一商城巨舖
港元定存工銀亞洲新客3個月年息見6厘
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【明報專訊】港元定存高息精選3個月年息高見6厘，為工銀亞洲新客戶推廣優惠。
（請看附圖）
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憧憬今出招撐經濟 恒指衝破23000 迎A股復市 高盛料中資股再升15%至20%
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港元定存工銀亞洲新客3個月年息見6厘
美元定存高息精選
黃雯怡：金蝶有追落後空間
何民傑：實證為本改革稅制
梁天卓：子女與父母「斷捨離」 或增政府支出
楊仕名：AI都需要SMART（三之一）
薛偉傑：國防航天初創成投資新風口
技術取勝：美高梅未必突破13.5元
劉思明：資金湧入港股 升市或維持更長時間
周顯：港已失「富人基建」時機
湯文亮：有錢最好炒細價樓
長實安達臣盤再申預售 遲3月落成 上月3份全新預售樓花申請 涉1111伙
PARK SEASONS重陽推售158伙
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