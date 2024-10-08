薛偉傑：國防航天初創成投資新風口

德HelsingC輪融資4.87億美元

據《福比斯》的網頁報道，歐洲防務技術領域的風險創投基金投資，今年將會首次突破10億美元大關。其中，以人工智能技術作招徠的德國公司Helsing，近期就成為歐洲防務科技產業的明星級初創企業。今年7月，在General Catalyst領投的C輪融資中，Helsing竟然獲得4.87億美元的融資，非常吸睛。

在Helsing成立初期，專注早期投資的Plural公司合伙人Khaled Helioui個人已經以天使投資者的身分入股，而Plural公司後來也成為了Helsing的投資者。Khaled Helioui表示：「我意識到，身為歐洲人，我們的主權確實存在危險，因為我們現有的裝備和能力無法滿足當今戰場的現實需求。我明白，我們需要企業家來改變我們看待國防和國防裝備的整個方式。」

不過，他也補充，這些企業家未必是早已經在國防產業內工作的人，來自其他行業和其他背景的人可能會更有能力，以及找到更好的方法來應對新的威脅。除了Helsing，Plural亦已經投資在其他國防產業的初創企業，只是尚未公布。

Vizgard公司提供由人工智能技術驅動的軟件解決方案，以提高無人機和保安系統中的攝影機的定位和識別威脅能力。該公司創辦人Alex Kehoe表示，當年的種子輪融資用了差不多一年才完成。但近年風險創投基金愈來愈願意投資在它們這些國防科技初創企業，今年的融資幾乎是即時完成。

Hadrian以重振美國製造作招徠

歐洲尚且如此，美國的市場氣氛就更加熾熱了。在《福布斯》最近公布的最大機會達到10億美元估值的25家初創公司名單之中，就包括了由澳洲企業家Chris Power創辦、總部位於美國洛杉磯的國防和航天零件製造企業Hadrian。

Chris Power觀察到，美國和中國之間的地緣政治競爭，令到美國愈來愈擔憂自身工業實力衰退。他移居美國之後，花了6個月來參觀生產設施，研究美國的工業實力。他發覺，美國國防和航空航天供應鏈內的不少企業，都存在弱點，尤其是一些小型製造商。因為它們欠缺足夠的標準流程和方案來傳承知識。

廠房高度自動化 生產零件成本減半

於是，Chris Power在2020年底美國疫情最嚴重的時候成立了Hadrian，並從美國著名投資者Andreessen Horowitz、Founders Fund和Lux Capital等籌集了1.8億美元的資金。Hadrian位於加州洛杉磯地區的Torrance市，接近兩大軍工企業洛歇馬丁和諾斯羅普格魯曼的園區，以及SpaceX的總部、豐田的北美研發中心。

Hadrian聲稱，其工廠大量使用了機械人和人工智能技術，連排產和檢測也高度自動化，而機器的運行時間也比一般廠房長得多，所以能夠為國防和航天產業的生產商以相當於傳統10倍的速度生產零部件，並且將火箭、衛星、噴射機、無人機等產品的生產成本降低一半。矽谷一些著名的創投公司亦相信，Hadrian製造航天級零部件的速度比傳統製造商快10倍，而成本效益則提高40%以上。

今年2月，Hadrian完成了1.17億美元的B輪融資。據外媒報道，Hadrian現時只有170名員工，但其廠房高度自動化，部分員工一個人就可以操作10部機器。雖然Hadrian去年的營收只是300萬美元，但該公司正以每個月20%的速度增長。創辦人兼行政總裁Chris Power接受《Breaking Defense》訪問時曾表示，該公司80%的營收來自3至7年的長期生產合約，預料今年的營收將會比去年增長大約10倍。

國防業務佔營收一半

Chris Power表示，國防初創企業需要Hadrian的協助，由製造原型轉向批量製造產品，這些公司構成了其客戶群的最大部分；而國防企業巨頭和一級供應商的訂單則佔了第二大部分。他拒絕詳細透露該公司正在生產那些零部件，但他表示，包括了飛彈、戰鬥機、太空和造船項目的零部件，國防業務大約佔該公司現時營收的一半。

Hadrian現時的工廠位於加州大洛杉磯地區的Torrance市，佔地10萬方呎。Chris Power表示，還正在籌備一家新工廠，預計明年3月底完成選址，明年第四季投產，其生產線規模約為現有工廠的2至3倍。

8月中，Hadrian還宣布收購了Datum Source。後者乃一家軟件即服務（SaaS）公司，將客戶和生產小批量零件的生產車間聯繫起來。Chris Power表示，這筆交易令Hadrian能夠與國防和航空航天公司合作，在擴展到全速生產之前，先生產小量原型機。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]