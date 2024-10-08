市場開始押注「不着陸」 美兩年期債息升破4厘

減息預期下滑，令孳息率曲線的關鍵部分再次倒掛。美國兩年期國債孳息率昨一度高於美國10年期國債孳息率，是9月18日以來首次。DWS Americas固定收益主管George Catrambone表示，市場消化了減息幅度較小的預期，可能發生的情况是，美聯儲不再減息，甚至不得不再次加息。美股三大指數昨早段下滑，道指跌逾百點。

油價升3% 布油升穿80美元

隨着市場對美聯儲的減息預期收窄，日圓兌每美元上周急跌4.4%，為2009年12月以來最大單周跌幅。日經指數昨收市升1.8%，收報39,332點，連升3日。中東緊張局勢持續，市場憂慮以色列襲擊伊朗石油設施，國際油價昨晚升逾3%，布蘭特期油升穿每桶80美元，是8月以來首次。

市場原本一直關注美國經濟能否實現「軟着陸」（通脹受控，而經濟未見衰退）。美聯儲也曾表示，隨着遏抑通脹取得進展，其重點將轉向防止就業市場惡化，並在9月先發制人，大幅減息半厘。不過9月非農就業職位增長創6個月新高、失業率意外下滑、經濟穩步擴張，但通脹尚未回落至美聯儲的2%目標，令更多市場人士趨向認為美國面臨經濟「不着陸」的情景。

Brandywine環球投資管理的投資組合經理Tracy Chen稱，美聯儲啟動減息，加上中國的刺激措施，增加了經濟「不着陸」的概率。彭博外匯策略師Alyce Andres表示，通脹仍有可能上升，而少有人擔心就業市場崩潰，經濟動力正處於上升軌道，因此經濟有可能「不着陸」。

高盛降衰退概率至15%

高盛的分析指出，此前已預計債息將逐步上升，9月的非農就業數據可能加速這一進程。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，已將美國未來12個月陷入衰退的概率，重新下調至15%的長期平均水平。高盛8月初將美國經濟衰退的可能性，由15%上調至25%。隨後由於美國就業市場及零售業數據仍具韌性，於8月中將衰退的可能性下調至20%。

鑑於美國就業市場回穩，投資者重新聚焦於通脹數據。市場預期周四公布的美國9月消費者物價指數（CPI）按月僅升0.1%，升幅將會是3個月來最小。

道富環球市場（State Street Global Markets）股票研究主管Marija Veitmane稱，雖然美股前景仍具建設性，但「在驅動因素方面需要謹慎，因美聯儲可能不會大幅減息」。另高盛將標普500指數今年底的目標由5600點上調至6000點，並將未來12個月標普500指數的目標由6000點上調至6300點，以反映穩定宏觀經濟前景以及企業利潤增長預期。高盛將美企今年每股盈利預測維持在241美元，並將明年每股盈利預測，由256美元上調至268美元，按年升幅達11%。

（綜合報道）

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