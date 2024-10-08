長江生命科技旗下WEX合併VIRI

VIRI為納斯達克上市生科公司

同時該集團亦向VIRI提供1950萬美元或1.52億港元3年期貸款，年息率為2厘另加定期有擔保隔夜融資利率的利率計息。

副主席及執行董事余英才表示：「WEX與VIRI合併，乃長江生命科技的一個策略性發展里程碑。是次合併有利WEX於美國資本市場進行融資及壯大研發團隊，加快WEX的開發。」

擁兩項資產 均採抗病毒療法

VIRI本身持有的兩項資產均採用抗病毒療法，以治療被視為因病毒引發異常免疫反應之相關疾病。

作為買方的長江生命完成收購VIRI後7年期間內，若出售IMC-1及IMC-2兩項產品並收取現金預付款，長江生命有權收取階段性付款87.75%。