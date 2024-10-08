花旗商銀聚焦5產業 助中型企業拓全球

內企將港作海外擴張跳板

鄭再再解釋，就上述重點板塊委任團隊主管以管理及營運專門團隊後，具備行業見解及專業知識的企業客戶經理，可更好地服務企業客戶，而他們亦可與花旗投資銀行內有行業專門知識的客戶經理互相協助，從投行及商業銀行層面更全面地為客戶提供服務。

鄭再再指出，香港作為花旗商業銀行最大的市場之一，在協助內地企業海外擴張，以及海外公司進入中國內地兩方面，扮演着雙重角色。她解釋，內地企業將香港作為海外擴張的跳板（Springboard）。

星馬泰客戶來港 主要為科技公司

另一邊廂，鄭再再提到，香港同時作為海外企業通往中國內地及大灣區發展通道（Gateway），以及進入中國市場的試點，表示留意到許多中型海外企業為打入中國市場，而於香港成立子公司，但當中本地和內地公司仍為花旗商業銀行香港區的最大客戶群。

鄭再再稱，於「東盟—香港走廊」，即總部設東盟、但來港擴展的花旗海外企業客戶當中，包括來自新加坡、泰國及馬來西亞的主要為科技公司，韓國則較多為美容和保健公司。花旗商業銀行香港區來自中東及拉丁美洲的企業客戶數目，近期亦見增長。鄭提到，花旗集團於過去數年才將商業銀行業務擴展至西歐，如德國、西班牙及瑞士等，另今年亦擴展至日本。

中東拉美企業客戶近期見增長

花旗集團目前為年度收入介乎1000萬美元至30億美元的中型公司，提供商業銀行服務。鄭再再稱，過去有花旗旗下企業客戶，之後發展成為獨角獸（估值10億美元以上），她表示，花旗將繼續為本地、內地企業及海外企業提供支援，幫助外國企業進入香港和中國市場，以及助內地企業出海外擴張及國際化。