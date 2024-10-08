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經濟

匯豐網上證券死機 客戶投訴無法落盤

【明報專訊】內地9月底推出一系列支持經濟措施以來，本港股票市場投資氣氛好轉，成交量更屢創新高，交投之旺盛更導致昨日有本地銀行網上證券交易系統出現「死機」。本報收到讀者黃先生投訴，指匯豐網上銀行的證券服務昨日早上突然「死機」，由昨日上午10時左右一直無法透過匯豐應用程式（App）連線投資服務，直至中午收市後才終於成功連線投資服務。

客戶稱中午收市後才成功連線

據黃先生向本報透露表示，今早開市後曾成功落盤，惟至接近10時開始，突然無法再連線投資服務，他隨即透過線上對話求助，對方稱會接駁至客戶服務主任，但等候超過20分鐘仍沒有回音，直至午市結束前，他一直無法透過匯豐App落盤。黃先生最後致電匯豐熱線，對方表示正在搶修中，當時黃先生一直嘗試連線投資服務，但畫面顯示「我們暫時未能提供資料，請稍後再試」，而直至中午收市前，他一直無法透過匯豐App落盤。

發言人：帶來不便深感抱歉

匯豐發言人於昨日中午後表示，「匯豐流動及網上理財的投資服務今早因技術問題曾短暫受阻，現已回復正常運作。該段期間，客戶仍可透過匯豐投資全速易應用程式或電話進行交易。就事件帶來不便，本行深感抱歉」。

過去一段時間港股交投持續低迷，當中今年7月及8月日均成交額處於1000億元以下（見圖），但內地於上月24日推出一系列支持經濟措施後，港股隨即逆轉過去頹勢，9月30日更創出5058億元成交額歷史紀錄，當日起至今的交易日成交額亦維持2000億元以上。

凱基投資策略部主管溫傑指出，內地今日黃金周假期結束，A股復市，有投資者憧憬內地投資者會於復市後買港股，而率先於昨日買入。他續指出，近期交投之多，相信有投資者對港股是次的升勢存不確定性，導致他們交易較為頻繁而出現「即日鮮」（同一日內買入及賣出股票）情况，另其盤路亦多元化，近期亦較多投資者使用衍生工具交易。

經濟學者李兆波認為，由於港股市場於近期反彈，許多投資者近期亦想參與港股，近期交投之多出乎預料之外，於中國內地擁有龐大客源的匯豐，相信近期增加許多內地投資者使用香港匯豐App來投資證券，令香港匯豐App的壓力升。

相關字詞﹕衍生工具 即日鮮 內地投資者 復市 應用程式 證券交易 交易系統 匯豐銀行 匯豐

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