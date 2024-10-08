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經濟

憧憬今出招撐經濟 恒指衝破23000 迎A股復市 高盛料中資股再升15%至20%

【明報專訊】國新辦於今日A股假後復市日早上10時舉行發布會，市場期待內地將公布新一輪財政政策以刺激經濟，港股昨最多升逾500點，重上23,000點關，收報23,099點，創逾兩年半以來新高；成交回升至近3000億元。市場預期發改委新招包括刺激消費、增加基建資本開支等，基建及消費股全線急升。花旗調升明年中恒指目標價至26,000點，明年底目標價更升至28,000點；高盛則上調中資股評級至增持，並料仍有15%至20%上升空間。

花旗銀行預期，中央會推出約3萬億元人民幣的刺激消費政策，同時美國進入減息周期，為人行貨幣政策寬鬆提供更大彈性，上調恒指明年中目標價24%至26,000點，明年底目標見28,000點。滬深300指數及MSCI中國指數明年中目標見4600點及84點，明年底目標則見4900點及90點。

花旗調高明年中目標至26000

花旗又稱，上周在日本路演，以及近日與歐美投資者溝通，發現約25%至30%海外機構投資者已高配（overweight）中資股。該行認為直接受惠於政策支持的A股，潛在上升空間較H股更高。

高盛發表報告指出，因預期估值提升及企業盈利有機會改善，加上投資倉位仍低，將MSCI中國指數及滬深300指數12個月目標價分別上調至84點及4600點，意味總回報尚有15%至18%升幅。然而該行提醒，在確定當局推出刺激措施及市場急升後，或現獲利回吐，而美國大選等亦帶來風險。

大摩：外資一周491億湧中國股票

摩根士丹利報告就指出，中國股票自內地救市後一周獲外資顯著流入，於9月25日至10月2日止，外國基金流入金額達到63億美元（約491億港元），包括被動基金錄約60億美元資金流入，主動基金則只有約3億美元。截至10月2日止，累計國外被動資金流入已突破今年高位，並回到2023年10月份的水平，而主動型的資金流入仍處於2022年底以來的歷史低位。

港股收升362點 逾兩年半新高

大市昨高開211點，最多升504點，高見23,241點；但高位獲利盤湧現，大市曾轉跌16點，全日收報23,099點，升362點，是2022年2月23日後收市新高；恒指連升兩日，累漲986點。國指及科指分別升2%及3%。大市成交2968億元，較上日增加13.5%。

消費股全線急升，九毛九（9922）、呷哺呷哺（0520）升約一成；李寧（2331）、特步（1368）及蒙牛（2319）升逾8%；基建股方面，中國鐵建（1186）大升一成半，中國中鐵（0390）亦升逾11%。

獨立股評人郭思治表示，憧憬A股今日復市及有政策出台，港股續強勢，部分股票升幅與基本因素已背馳，市場充滿投機性，風險很大，認為若在現水平買入，要做好風險管理。對A股復市會否漲停，引發北水溢出效應炒港股，成交再大增，他就不作估計，但就認為，市場現已不理性，目前大市由政策及資金主導，難估計升勢持續多久，短期仍有機會上試23,500至23,800點。

明報記者

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