市况雖樂觀 MPF忌集中單一市場

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年第三季強積金成績表，「GUM強積金綜合指數」升9.4%，報246.6點；「GUM強積金股票基金指數」漲12.9%，報331.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升9.1%，報251點；「GUM強積金固定收益基金指數」升2.8%，報129.1點。年初至今計，MPF成員人均賺23,006元，而2023年全年人均賺8171元，今年回報暫時已達去年近3倍。

年初至今回報12% 人均賺3.3萬

由於相關MPF表現數據截至9月24日，GUM指出，考慮到內地和香港股票近期大幅上漲，而內地和香港股票市場佔整個強積金資產估算大概30%，若以恒生指數於9月30日中午收市價21,321點推算，強積金年初至今回報將會推升至約12%，帶動年初至今的人均回報上升至33,000元。

年初至今，股票基金指數類別全線上揚，佔頭三位為美國、日本及環球股票基金，分別累升18.8%、17.8%及14.5%，而相對表現最遜色的歐洲股票基金，亦錄得7.6%進帳。單計9月，香港股票基金（追蹤指數）躍升至首名位置，升6.4%，香港股票基金緊隨其後排名第二，升5.8%。至於在8月份排名第一的其他股票基金，於9月份跌至「包尾」位置，跌3.8%（見表）。

今年第三季，環球股市展現強韌性，儘管市場受到美國經濟衰退憂慮，以及日圓拆倉導致的跌幅所影響，但仍能穩步回升。當中，內地和香港股市在9月份大幅反彈，受惠於人民銀行等機構共同推出的經濟刺激「組合拳」，包括降準0.5個百分點及調低房貸利率等措施，恒生指數突破2萬點，創年初至今最高位。此外，美國及歐洲多國通脹數據呈向下受控趨勢，主要央行相繼減息，美國聯儲局在9月更大幅減息0.5厘，推動債券基金價格上升。

小心美大選臨近及地緣政治風險升

展望今年第四季，GUM常務董事陳銳隆表示，今年強積金出現股債齊升，年初至今回報已達9%，隨着中央推出刺激政策，內地和香港股市成交額大增，市場預期仍然樂觀。然而，他指出，美國大選臨近及地緣政治風險上升，投資者應避免集中於單一市場；低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報，並留意美國減息對債券基金的支持。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，今年9月底宣布的內地刺激經濟措施，為強積金創造了巨大的財富，9月份強積金投資收益約607億元，第三季收益約達892億元，今年迄今收益接近1500億元。

他指出，強積金的中港股票基金是最大贏家，9月份上升18.07%，成為上月表現最佳的MPF基金類別，而強積金總資產和成員平均帳戶結餘均創歷史新高；計入9月份供款後，估算強積金總資產約為1.327萬億元，成員平均帳戶結餘目前接近28萬元。

此外，叢川普表示，今年迄今強積金回報率約12.77%，所有MPF基金類別年初至今均錄得正回報；雖然市場面臨多種阻力，但如果市場走勢良好，MPF可能有史以來首次突破1500億元的全年投資收益，這對475萬成員來說將是一個巨大的回報。

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[袁國守 退休綢繆]