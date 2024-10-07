新地商場黃金周營業額按年升8%

馮秀炎：有旅客30萬購鑽石手鐲

新地執行董事馮秀炎表示，國慶假期前，內地、本港兩地相繼降息，有效提升本地市民和遊客的消費意欲，旅客區商場均出現大額消費，如尖沙嘴商場，有旅客斥資逾30萬元購買名牌鑽石手鐲，銅鑼灣商場亦見客人花費逾10萬元買名牌衣履。

金飾燕窩花膠銷貨量理想

她續稱，各區的慶祝活動增添節日色彩，其中以國慶煙花匯演最矚目，商場內面向維港的餐廳訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動。此外，地區商場在國慶期間亦有接待內地旅客團，人均消費逾3000元，主要是購買高價值商品如金飾、保健品如燕窩和花膠等；另市民留港消費亦為零售業帶來支持，如國慶當日在指定商場，客人凡身分證有「7」、「5」數字，可免費換領餐飲券，單日派出逾2000份，需要加碼應付人潮。