陳永傑：供平過租 轉租為買成趨勢

差餉物業估價署數據顯示，私樓租金連升6個月，累升逾7%，創近6年新高，較2019年歷史高位僅低1.3%。相反樓價連跌4個月，見近9年新低，自2021年9月高位累跌近27%。樓價急插水，租金勁升，加上本港跟隨美國減息，新做按息由4.125厘降至3.875厘，令「供平過租」時代重臨，促使「轉租為買」及投資者入市增加。所謂「供平過租」是指業主每月供樓比起租住同一單位的租金為低， 或租金回報率高於按息。

差餉物業估價署資料顯示，港島一個面積431方呎私樓單位，過去3年平均售價下跌近250萬元，8月低見512.8萬元，而上月租住同一個面積單位的租金卻要21,021元，回報率達4.7厘，若承造七成按揭，分30年還款，月供16,880元，供比租低4141元。

中原城市租金回報率7月升至3.32%，創逾11年半新高。

以目前P按息率3.875厘計，中原城市租金指數138個成分屋苑之中，7月有110個屋苑的回報率重上3厘水平，當中19個更逾3.875厘，即高於現按息水平，晉身「供平過租」屋苑。如果使用定息3.15厘產品，供平過租屋苑更增至96個，佔整體近七成。翻查紀錄，去年同期僅4個屋苑「供平過租」，更有近八成、即109個屋苑的回報率不足3厘。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]