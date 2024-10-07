陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上

日本新任首相石破茂表示日本經濟尚未準備好進一步加息，此舉顯然是為了擺脫他對貨幣政策鷹派的形象。短期內市場對石破茂言論的敏感度可能很高，但從貨幣市場的角度來看，我們仍然認為相對利差是主要驅動因素。在市場預期聯儲局減息下，美日利差仍在收窄。與此同時，日本通脹具韌性，就業市道強勁，且實際家庭收入增長自2023年底以來持續上升。

整體而言美元兌日圓未來1個月或處於一個相對大的波幅區間內，即140至149之間上落。在6至12個月的更長期間內，利差最終或導致美元兌日圓跌破這區間至135。

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[陳正犖 匯市前瞻]