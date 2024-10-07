報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年10月7日星期一
沈永年 大灣區樓市解碼
投資策略
匯豐：勿期望美每次減息 也會降P 稱美息前景不確定 港息調整視乎當時數據
形容內地今次「組合拳」 最正面最有影響力
梁鳳儀：低配港股外資 現回歸追貨 稱港資產管理發展不俗 與股市「兩條腿」拓展
證監賀35周年 歷屆7主席聚首
現場審查VATP 首階段已完成
LG拓智能工廠解決方案 料年底訂單近18億
助傳統車企打造車載軟件生態圈
邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股
往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍
恒指若企穩22700點 利延續升浪
上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升
傲基過半收入靠亞馬遜
AI平台減輕英語教師工作量
首要目標擴充 冀5年內收支平衡
退休後MPF派息基金值得揀？
環球經濟數據
劉思明：收復牛熊線 銀娛Call 26446
張兆聰：上證有力挑戰3600 逼3頂區間
張兆聰：美長債息升 XLF醞釀破頂
伍禮賢：蒙牛受惠內地積極提振內需
涂國彬：幣策對金價影響力 遠高於地緣政治
投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談
袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股
謝偉銓：預防性維修樓宇 病向淺中醫
《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費
沈永年：假期北上遊玩 宜避開塞車高峰
陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上
許健生：中美AI對決：發展與方向
溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展
袁國守：順勢參與「狂牛」派對
林少陽：談港股是否泡沫仍言之尚早
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：港股估值不貴 基本面改善
蔡金強：讓子彈飛一陣：港股表現全球最好
艾雲豪：有機農業工業化後果
李順威：加息周期完結 今次影響力較小
劉思明：大市量度升幅目標26700
瑞銀亞洲：中東緊張利油價 中海油牛53356
摩根大通亞洲：市場信心增強 阿里購27903
周顯：英真正問題非債務 是經濟增長低
王弼：白銀明年有望挑戰50美元
曾淵滄：分散賭注參與今輪炒作
湯文亮：銀行暫停call loan
陳永傑：供平過租 轉租為買成趨勢
廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢
布少明：《施政報告》須提振樓市
馬泰陽：受惠利好消息 樓市氣氛回暖
一手本月暫售600伙 等同上月八成 天璽‧天加推120伙本周次輪賣 尚柏首輪近沽清
3市區新盤接力登場 涉867伙
澳洲單車服品牌20萬租中環舖 打造旗艦店
新地商場黃金周營業額按年升8%
教會490萬沽荃景3房 20年帳賺近兩倍
名鑽屆現樓 處名校網
麗港城均呎穩守萬元
市况雖樂觀 MPF忌集中單一市場
沈永年：假期北上遊玩 宜避開塞車高峰
【明報專訊】許多人都在國慶假期出行，特別是在大灣區，這段時間吸引了大量遊客和家庭聚會。國慶不僅是慶祝中華人民共和國成立的日子，也是親友團聚、共享天倫之樂的良機。
相關字詞﹕
大灣區
沈永年
上 / 下一篇新聞
匯豐：勿期望美每次減息 也會降P 稱美息前景不確定 港息調整視乎當時數據
形容內地今次「組合拳」 最正面最有影響力
梁鳳儀：低配港股外資 現回歸追貨 稱港資產管理發展不俗 與股市「兩條腿」拓展
證監賀35周年 歷屆7主席聚首
現場審查VATP 首階段已完成
LG拓智能工廠解決方案 料年底訂單近18億
助傳統車企打造車載軟件生態圈
邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股
往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍
恒指若企穩22700點 利延續升浪
上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升
傲基過半收入靠亞馬遜
AI平台減輕英語教師工作量
首要目標擴充 冀5年內收支平衡
退休後MPF派息基金值得揀？
環球經濟數據
劉思明：收復牛熊線 銀娛Call 26446
張兆聰：上證有力挑戰3600 逼3頂區間
張兆聰：美長債息升 XLF醞釀破頂
伍禮賢：蒙牛受惠內地積極提振內需
涂國彬：幣策對金價影響力 遠高於地緣政治
投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談
袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股
謝偉銓：預防性維修樓宇 病向淺中醫
《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費
沈永年：假期北上遊玩 宜避開塞車高峰
陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上
許健生：中美AI對決：發展與方向
溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展
袁國守：順勢參與「狂牛」派對
林少陽：談港股是否泡沫仍言之尚早
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：港股估值不貴 基本面改善
蔡金強：讓子彈飛一陣：港股表現全球最好
艾雲豪：有機農業工業化後果
李順威：加息周期完結 今次影響力較小
劉思明：大市量度升幅目標26700
瑞銀亞洲：中東緊張利油價 中海油牛53356
摩根大通亞洲：市場信心增強 阿里購27903
周顯：英真正問題非債務 是經濟增長低
王弼：白銀明年有望挑戰50美元
曾淵滄：分散賭注參與今輪炒作
湯文亮：銀行暫停call loan
陳永傑：供平過租 轉租為買成趨勢
廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢
布少明：《施政報告》須提振樓市
馬泰陽：受惠利好消息 樓市氣氛回暖
一手本月暫售600伙 等同上月八成 天璽‧天加推120伙本周次輪賣 尚柏首輪近沽清
3市區新盤接力登場 涉867伙
澳洲單車服品牌20萬租中環舖 打造旗艦店
新地商場黃金周營業額按年升8%
教會490萬沽荃景3房 20年帳賺近兩倍
名鑽屆現樓 處名校網
麗港城均呎穩守萬元
市况雖樂觀 MPF忌集中單一市場
匯豐：勿期望美每次減息 也會降P 稱美息前景不確定 港息調整視乎當時數據
形容內地今次「組合拳」 最正面最有影響力
梁鳳儀：低配港股外資 現回歸追貨 稱港資產管理發展不俗 與股市「兩條腿」拓展
證監賀35周年 歷屆7主席聚首
現場審查VATP 首階段已完成
LG拓智能工廠解決方案 料年底訂單近18億
助傳統車企打造車載軟件生態圈
邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股
往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍
恒指若企穩22700點 利延續升浪
上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升
傲基過半收入靠亞馬遜
AI平台減輕英語教師工作量
首要目標擴充 冀5年內收支平衡
退休後MPF派息基金值得揀？
環球經濟數據
劉思明：收復牛熊線 銀娛Call 26446
張兆聰：上證有力挑戰3600 逼3頂區間
張兆聰：美長債息升 XLF醞釀破頂
伍禮賢：蒙牛受惠內地積極提振內需
涂國彬：幣策對金價影響力 遠高於地緣政治
投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談
袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股
謝偉銓：預防性維修樓宇 病向淺中醫
《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費
陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上
許健生：中美AI對決：發展與方向
溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展
袁國守：順勢參與「狂牛」派對
林少陽：談港股是否泡沫仍言之尚早
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：港股估值不貴 基本面改善
蔡金強：讓子彈飛一陣：港股表現全球最好
艾雲豪：有機農業工業化後果
李順威：加息周期完結 今次影響力較小
劉思明：大市量度升幅目標26700
瑞銀亞洲：中東緊張利油價 中海油牛53356
摩根大通亞洲：市場信心增強 阿里購27903
周顯：英真正問題非債務 是經濟增長低
王弼：白銀明年有望挑戰50美元
曾淵滄：分散賭注參與今輪炒作
湯文亮：銀行暫停call loan
陳永傑：供平過租 轉租為買成趨勢
廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢
布少明：《施政報告》須提振樓市
馬泰陽：受惠利好消息 樓市氣氛回暖
一手本月暫售600伙 等同上月八成 天璽‧天加推120伙本周次輪賣 尚柏首輪近沽清
3市區新盤接力登場 涉867伙
澳洲單車服品牌20萬租中環舖 打造旗艦店
新地商場黃金周營業額按年升8%
教會490萬沽荃景3房 20年帳賺近兩倍
名鑽屆現樓 處名校網
麗港城均呎穩守萬元
市况雖樂觀 MPF忌集中單一市場
prev
next
相關新聞
張兆聰：美長債息升 XLF醞釀破頂
伍禮賢：蒙牛受惠內地積極提振內需
涂國彬：幣策對金價影響力 遠高於地緣政治
投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談
袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股
謝偉銓：預防性維修樓宇 病向淺中醫
《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費
陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上
許健生：中美AI對決：發展與方向
溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展