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投資策略

《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費

【明報專訊】港股近期勢如破竹，上周五進一步突破22,700關口，市場普遍對港股前景感樂觀。最近更有證券行透露開戶人數急增，投資新手若看好港股前景，選擇開立證券戶口時切忌只着眼於「免佣」兩字，要留意免佣背後有否涉及其他收費，同時考慮自身整體理財需求，比較時宜於標準收費、優惠及實際理財需要中取得平衡。

明報記者 劉敬華

投資新手若看好港股中長線表現，可考慮銀行及證券行推出的證券戶口開戶優惠，先開戶享優惠，再慢慢學習投資入市。對投資者而言，最吸引的優惠莫過於免佣，是次比較的銀行及證券行當中大部分均可提供免佣優惠，當中以網上券商的免佣優惠最為進取，如富途、華盛、老虎及長橋，均可於推廣期內向符合條件的新客戶提供港股買賣永久免佣優惠。

網上券商多設平台使用費

永久免佣優惠的延續性毋庸置疑，但畢竟世上沒有免費午餐，永久免佣背後或涉其他替代收費，如平台使用費。網上券商大多設平台使用費，一般可讓客戶選擇固定式收費或階梯式收費，前者適合一般投資者，後者適合高頻交易者。以富途為例，固定式平台使用費為每筆訂單收費15元，階梯式收費方面，則視乎每月累計交易訂單數目而定，每月累計訂單數目為1至5筆，每筆訂單收費30元，每月累計訂單數目為6至20筆，每筆訂單收費15元，餘此類推，每月累計訂單數達6001筆或以上，每筆訂單收費可低至1元。

傳統證券行方面，耀才向推廣期內成功開戶的新客戶，提供毋須先收取後回贈的1個月買賣港股免佣優惠，其後7個月則提供先收後回的港股買賣免佣優惠。

至於銀行的新開戶免佣優惠期則相對較短，一般為3個月，如恒生、中銀香港、東亞及工銀亞洲等，其中大新的新開戶免佣期可達6個月，渣打更可為特定新客戶提供一世股票買入免佣金優惠，但要留意部分銀行的證券戶口開戶免佣優惠，只限於買入證券，不包括賣出，又或需持續符合一定條款，方可繼續獲得免佣優惠。還要留意，大部分免佣優惠，其實是現金回贈優惠，一般會按該行的標準經紀佣金先收費，再於指定日子將佣金回贈予新證券客戶。

證券投資往往不止數月，切勿只着眼於短期優惠，比較時應考慮優惠過後的標準收費。

若比較標準收費，是次比較的網上券商固定式平台費均為15元，而階梯式收費則以華盛介乎每單1至25元，較為吸引。對於高頻交易者，也可考慮致富的密密Trade計劃，該計劃的佣金收費為成交額的0.1%，雖然看似相較該行普通計劃收取成交額的0.0675%為高，但由於密密Trade計劃不設最低收費，有助減低細價交易的成本。

除比較佣金及平台費，還要比較其他雜費。市場上的網上券商及傳統券商佣金收費一般較銀行具競爭力，且大多免收存倉費，長揸股份的成本相對銀行為低。

即使如此，還要考慮自身的整體理財需求，如並非頻密買賣股票，並有綜合理財需要，尤其是近年銀行大多會向總資產淨值較高的客戶提供較多的銀行服務優惠，以工銀亞洲為例，該行理財金客戶網上買賣港股佣金收費可低至0.125%，並可豁免託管費，因此若將資產集中於常用銀行，除有機會享較低的證券服務收費，其他服務如敘做按揭或貸款也有機會獲得較吸引的優惠利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

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