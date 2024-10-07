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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股

【明報專訊】十一國慶前，中央出招振興經濟，使出的「連環拳」，主要是貨幣政策如減息降準。市場憧憬，內地將緊接推出更多財政措施，加上熱錢蜂擁流入港股，相信今趟升市派對未完，因此受惠財政政策的板塊值得多望兩眼，尤其走勢相對落後的基建及工程機械股，博資金輪流炒作下，進一步水漲船高。

近日內地終出手救市，耍出的金融政策組合拳，涵蓋降息降準、支持房地產和股票市場等多個領域，雖然力度超出市場預期，重振投資者信心，刺激A股和港股連日飈升，但不少分析認為，若要內地經濟及股市持續好轉，必須更多財政措施落地。

事實上，對於下一步經濟工作，上月召開的中央政治局會議已明確指出「要加大財政貨幣逆周期調節力度」，意味除了貨幣政策，新一輪財政政策亦快將出台，例如增發國債助地方政府減輕債務壓力，並擴大公共投資，與貨幣政策「雙劍合璧」，推動實體經濟增長。按此思路，受惠擴大財政支出的板塊，例如基建及工程機械股有望進一步炒高，一來估值相宜，二來在今輪升市，又或年內累積升幅計，仍低於一眾內房、科網和內險股，故不妨買入博追落後。

中交建基本面較佳 海外快速增長

先看「基建三寶」，即中鐵（0390）、中鐵建（1186）和中交建（1800），預測市盈率僅約2.7至3倍，股息率可有6厘以上，除中交建外，中鐵和中鐵建股價年初至今「僅」累升三成多，估計續有上升空間，可各買一注。

儘管此際是炒氣氛、炒動力、炒外資重回港股，談基本因素或「不合時宜」，但若想「坐多一會」，就算之後大市回吐仍可中長線持有，那麼，中交建較可取，因基本面略勝一籌。今年上半年，中交建股東應佔溢利下降3.1%至120.22億元人民幣，期內，中鐵和中鐵建盈利雙雙跌逾12%。中交建今年上半年新簽合同額9608億元人民幣，按年增長8.37%，已完成年度目標的48%。華泰證券指出，考慮到中交建的國內業務主要聚焦城市更新，同時海外業務快速增長，經營韌性較強，故維持「買入」評級，目標價從7.01元微降至6.97元，但相比上周五收市價5.4元，潛在升幅仍達29%。

工程機械股方面，有多隻可揀，包括中國重汽（3808）、濰柴動力（2338）、中聯重科（1157）及三一國際（0631）等，預測市盈率約介乎9至11倍，估值相若。論近期走勢，中聯重科較強，過去1個月累漲近50%，14天RSI抽高至80水平，短線回調壓力大。

板塊內，中國重汽近日走勢相對落後，具值博，可小注買入。若從基本面分析，中國重汽專營研發及製造重型卡車，以及有關主要總成及零部件，可受惠於內地大規模設備更新措施。再者，集團本身質素不錯，今年上半年賺32.94億元人民幣，按年升近40%。國泰君安指出，中國重汽海外業務進展順利，市場份額進一步提高，將其目標價由21.5元升至25元，維持「買入」評級。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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