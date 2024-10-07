退休後MPF派息基金值得揀？

筆者回覆：

強積金是不少香港人重要的資產之一，惟於退休後處理帳戶的選擇，似乎仍然有部分退休人士不是很清楚。一般而言，退休人士可以因應自己的需要，一筆過提取全部強積金，或者分期提取強積金，亦都可以選擇將整筆強積金保留在帳戶內繼續投資。不過，保留在帳戶內繼續投資一直不是主流，皆因基金選擇比較有限，但是近年也有些改變，多了一些供應商提供更適合退休後的投資選擇，包括陳先生所說的派息基金。

退休前和退休後的投資需要是不太一樣的，多數人於退休前會追求資本增值，於退休後則希望有穩定的現金流，這也是派息基金為什麼頗受青睞的原因。那到底應該保留在強積金帳戶內購買派息基金，抑或是一筆過提取再購買更好呢？我們嘗試從幾個角度探討一下。

宜貨比三家 留意總回報

首先，現在使用的供應商是否有相應的「派息基金」選擇，如果沒有，就沒有比較的空間，也許只有提取一途。

第二，可「貨比三家」，強積金的派息基金如何和市場上的派息基金比較呢？ 一般是看投資標的、派息率、過去派息是否穩定，以及資產淨值等。關於陳先生提到部分強積金的表現「很一般」，筆者在此提一提，因為有不少網站所顯示的累積回報，可能是沒有包括「派息」的，因為「派息」有機會令基金的淨值下跌，只看表面價格的變化而忽略了累計的「派息」可能會令基金之間的比較變得不客觀，建議陳先生如果想仔細比較，可以向供應商查詢更多相關資料，以確保自己所做的比較的是「總回報」。

第三，是費用比率，退休後有長達二三十年的生活，所謂「小數怕長計」，不宜忽視相關費用。

第四，就是「再投資風險」，當中包括提取後的「空檔期」，也包括市場上的投資陷阱，特別是針對長者的投資騙案愈來愈多。如果有合適的選項，理論上保留在強積金帳戶內，安全系數是比較高。退一步說，明確了再投資什麼才提取，比根本不知道投資什麼就貿然提取可能要好一點。

年金風險低 適合無投資經驗者

其實，陳先生除了考慮派息基金，還可以考慮年金，畢竟年金的風險更低，或比較適合沒有投資經驗的陳先生，規劃得宜更有可能配合到申請長者生活津貼，構建更穩健的退休收入來源，亦可以進一步減少子女負擔。最後，以上只是通用的資訊，並非任何投資意見，有需要的朋友宜根據自身情况，進一步諮詢相關的專業人士。

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