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經濟
新經濟新天地

首要目標擴充 冀5年內收支平衡

【明報專訊】Anonymous Dots的4個共同創辦人當中，首席執行官Erdi Tac是土耳其人。他在土耳其取得電子工程學士學位後，在深圳的北京大學匯豐商學院修讀企業管理碩士，繼而留在深圳工作，至今已在深圳居住近10年。

首席科技官梁銘曦則是香港人。他指出，Cathoven AI乃同時結合使用由零開始自家建立的細模型，以及一些開源的大模型。原則上，大小模型的訓練及演算法的開發，大部分都由他一個人包辦。另兩個共同創辦人，分別是擔任首席營運官的台灣人李彥勳，以及擔任首席行銷官的內地人龍冠嬌。

成科技園培育公司 將在港招聘

現時4人大多數時間都在內地，至於其他員工大部分在土耳其。不過，該公司早前已成為香港科技園的培育公司，所以未來也會在香港招聘員工。

暫時，Cathoven AI的最大市場是美國，其次是東南亞。因此，該公司的網頁分別寄存在美國和新加坡的數據中心。

該公司計劃，未來主要利用幾個方法來宣傳，包括：搜尋引擎優化（SEO）、經營自己的facebook專頁和YouTube頻道，以及借助各地區的「教師大使」。原來，該公司在美國、土耳其、巴西、日本、香港都分別物色一些使用Cathoven AI的英語教師作為「生招牌」，希望借助他們現身說法，來吸引更多英語教師成為用戶。

當現時這個英語版本站穩陣腳後，第二步將擴展至西班牙文。第三步可能是土耳其文或中文。現時Cathoven AI上已有一個漢語水平文本分析工具HSK Analyzer。

該公司今年中曾融資，計劃明年再融資一次。暫時來說，該公司仍然是以擴充為首要目標。至於收支平衡，則不會太過着急，目標5年內達到即可。

[新經濟新天地]

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