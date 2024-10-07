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AI平台減輕英語教師工作量

【明報專訊】對英語教師來說，除了批改作文之外，最耗時的工作相信就是蒐羅或製作各種教材和練習。有初創企業就研發出一個人工智能平台，可以隨時將一些文章或短片變成練習；亦可以因應學生的英語水平，來調整其深淺程度，從而大大減輕英語教師的工作量。

明報記者 薛偉傑

Anonymous Dots Technology Co. Ltd.共同創辦人Erdi Tac、梁銘曦表示，幾年前，他們一起在深圳一間推出電子學習機的公司工作。當時那間公司為了自行製作英語教材，竟然要用上兩個團隊。其中一個團隊專門編寫內容；另一個團隊則負責閱讀前者編寫的內容，然後按深淺程度來分級。他們覺得，這樣做未免太過浪費人力和時間。於是，他們就在那間公司內設計了一個程式，利用人工智能（AI）技術，來分析英語教材內的詞語、句子、動詞形式等的深淺程度，自動將那些教材分級。之後兩人還設立一個網頁，將那個AI程式放到網頁上，讓其他人免費使用。不料居然吸引不少外國社區學院和大學的英語導師使用，令他們大受鼓舞，下定決心要創業。

網上文章短片瞬間變練習

2022年6月，兩人和兩個朋友合作創辦Anonymous Dots，目的是要研發一個網上平台Cathoven AI，利用人工智能技術，來大幅減輕英語教師製作教材的工作。至今，Cathoven AI的功能已相當完整，包括多個工具。

例如，Cathoven AI有「練習生成器」（Exercise Creator），可將網上的任何英文文章、短片，快速轉換成學習英文的練習，包括：選擇題、是非題、短問答等多種形式。而且，用戶（英語教師）可因應那些練習的使用者（學生）的英語水平，來設定練習的深淺程度。

現時主要是按照「歐洲語言共同參考架構」（CEFR），來分成A1（入門）、A2（初級）、B1（中級）、B2（中高級）、C1（高級）、C2（精通）等六級。「閱讀生成器」（Reading Generator）可讓用戶輸入文章的程度、長短（例如200字）、主題（例如奧運乒乓球比賽）、類型（例如故事或事實），以及關鍵字、文法等，約10至20秒後自動生成一篇符合要求的英文文章，作為閱讀教材。

一文多用 深淺程度隨意調整

還有一個「程度調整器」（Level Adaptor），用戶只需輸入一篇文章（例如上載pdf檔案或圖片，或貼上文字），就可產生出多篇不同程度的文章，讓不同程度的學生都可閱讀相近的內容。

另有「程度分析器」（CEFR Analyzer），其原型是他們在深圳公司工作時設計、自動將英語教材分級的小程式，再優化和改進界面。例如，文章不同程度的詞語會用上不同的顏色顯示。

現時，Cathoven AI有個人和企業兩種用戶。個人用戶主要是英語教師，有3種收費計劃，分別是月費13.5美元、半年費66美元、年費108美元。一般人在nexthub.cathoven.com註冊之後，亦可以免費試用兩星期。

至於機構用戶，由小學、私營英語學校、大學到學區都有，其收費以使用量計算。機構用戶可以按自身的需要，來購買該平台的代幣。兩人未透露個人用戶的數目，但表示已有超過20個機構用戶，包括美國洛杉磯聯合學區（LAUSD）、皇家墨爾本理工大學（澳洲本校和越南分校）、西交利物浦大學（由西安交通大學和利物浦大學合作在蘇州成立）、日本的DMM英會話、香港教育大學賽馬會小學等。

Cathoven AI剛推出兩個英文作文批改工具。其中一個稱為Writing Reviser，利用人工智能技術，約30秒至1分鐘就可批改完單字和文法的錯誤。另一個稱為IELTS Essay Check，專門根據IELTS的寫作卷的要求來評分。兩人表示，之所以推出這些工具，是因為很多英語補習教師向他們反映，經常都要在一日內批改幾十篇英文作文，忙得透不過氣。

[新經濟新天地]

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