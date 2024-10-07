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經濟
新股巡禮

傲基過半收入靠亞馬遜

【明報專訊】傲基科技（下簡稱：「傲基」）上周五再次向港交所遞表申請來港上市，由於是次遞表前，亦即上月底公司成功獲中證監就其境外上市備案，估計今次來港成功掛牌機會較高。公司主營家俬家具用品銷售，近八成收入來自歐美市場，主要透過亞馬遜（美：AMZN）、沃爾瑪（美：WMT）等平台銷售產品。不過成也蕭何，敗也蕭何，依賴少數海外平台銷售產品亦具有一定風險，公司於2021年便曾因「亞馬遜封號事件」影響盈收，也間接阻延了當時的A股上市大計。

撰文 旻晞

成立於2010年的傲基，早於2015年曾於新三板掛牌，號稱「出口電商第一股」，及至2019年4月除牌；同年8月開始嘗試到科創板掛牌，次年撤回；再到2021年轉向創業板，惟當年發生亞馬遜封號事件，及後公司自願撤回創業板A股上市申請。今年4月首次向港交所遞表，至上周二失效後上周五隨即再遞表，獨家保薦人為華泰國際。而上月29日，其境外上市已獲中證監備案，傲基擬發行不超過1.48億股境外上市普通股，並於香港聯合交易所上市；值得留意的是，公司有81名股東擬將持有的1.98億股境內未上市股份轉為境外上市於港交所流通，較來港發行新股還要多，這現象於近年來港掛牌股份並不罕見，集資是重要，給予原始股東套現機會亦同樣重要。

曾受亞馬遜封號事件打擊

如上述，傲基專注提供家具家居類產品銷售，品牌包括ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等家具家居類產品。於2023年，傲基有11個品牌的GMV超過1億元（人民幣，下同），根據弗若斯特沙利文的資料，按GMV計，其6個產品品類（包括牀架、食品櫃、梳妝枱和梳妝櫈、書櫃、餐櫃和邊櫃，以及雪櫃）在亞馬遜美國網站排名第一。此外，其產品組合亦包括電動工具類、家用電器類、消費電子類及運動健康類產品。

特別是傲基商品銷售基本上完全依賴第三方電商平台，如去年全年便有95%商品銷售收入來自第三方電商平台，包括有亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair.com等，餘下5%左右來自線下及自營網站。當中，又以亞馬遜為主，過去3年，來自亞馬遜的收入佔總收入分別為83.9%、63.8%及53.8%，至今年首4個月則為53.2%，可見集團雖成功減低對亞馬遜的依賴，但集團仍有過半收入要依靠亞馬遜，某程度構成營運風險，具體例子便如上文提及的亞馬遜封號事件。

事源於2021年4月開始，亞馬遜平台上多位賣家，邀請網紅評論其產品或在產品套餐中放置優惠券，作為鼓勵評分和評價的獎勵，即所謂「刷單」，通過禮品卡操控評論。事件被揭發後，亞馬遜隨即對違反平台規則的賣家，包括傲基在內，作出了長達半年的「封號潮」，內地600個品牌銷售權限和3000多家店舖遭到封禁，據報事件令內地跨境電商行業直接損失預估逾千億元。而事件亦導致傲基於2021年錄得5.89億元虧損，公司指因亞馬遜封號事件導致存貨撇減；事件影響甚至延續至2022年收入錄得按年下跌近22%，而去年集團收入即使大幅反彈，但仍未回復至2021年水平。傲基指發現部分員工參與非官方推廣評分或評價的情况後，立即要求停止該等行為，並對其網店檢查，並實施強化的內部控制措施。與此同時，為降低亞馬遜封號事件的影響，2022年以來傲基削減亞馬遜店舖數量，在沃爾瑪及Wayfair等其他電商平台建立業務。招股文件顯示，2022年傲基科技的亞馬遜店舖數量從2021年底的645間下降至2022年底的303間，至2023年底僅剩99間。

隨減低對亞馬遜的依賴，業務上傲基亦有經營B2C電商物流方案，既支援本身的電商業務物流，亦服務其他出口電商的物流需要。集團除通過附屬公司深圳西郵智倉為自有電商提供物流，亦於海外倉模式為客戶提供B2C出口電商物流鏈解決方案，往績期間，便合共為超過700家電商公司提供物流服務。傲基設立了全球多級倉儲物流網絡，並開發了專有的物流解決方案管理系統。截至今年4月30日，其在美國主要港口城市（包括洛杉磯、休斯頓、新澤西及芝加哥）及歐洲（主要是德國）運營27個海外倉儲設施。其專有的物流解決方案管理系統，包括智能補貨及分倉系統、倉庫管理系統（「WMS」）、運輸管理系統（「 TMS」）及訂單管理系統（「OMS」），用於管理並優化物流鏈的所有關鍵階段。

物流解決方案收入急升

相對商品銷售業務受亞馬遜封號事件而出現收入波動，傲基的物流解決方案業務收入於過去兩年分別按年急升58%及1.1倍，令去年相關業務佔總收入比重已由2021年的5.4%提升至去年的19%。不過按毛利率來看，商品銷售業務毛利率過去兩年分別為37%及39.2%，與此相比物流方案業務毛利率同期僅為17.8%及14.6%，即前者收入波動但毛利率卻在上升，後者收入急促增長毛利率卻持續下跌。不過商品銷業務於銷售開支的成本較重，主要是給予各第三方電商平台的平台服務費等，換句話說兩者業務收入比重變動，最終對盈利影響是好是壞，仍要視乎傲基於銷售及行政成本控制的能力。

目前，集團兩位創辦人陸海傳及迮會越分別持有傲基19.43%及11.22%股權，另外，景林持股為9.42%，深圳市創新投資集團持股為8.95%，紅杉保盛持股為6.7%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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